Психоделический шутер Post Void доберётся до консолей в следующем месяце

Издательство Super Rare Originals и разработчики из шведской студии YCJY Games анонсировали скорое расширение платформенной географии своего психоделического шутера Post Void.

Напомним, к настоящему времени Post Void успела выйти только на ПК. До недавних пор игра планировалась к релизу на консолях весной текущего года, но портирование затянулось.

Как стало известно, Post Void поступит в продажу для PS4, PS5 и Nintendo Switch уже 21 июля текущего года. Релиз ожидается в цифровом формате, так что в версии для консоли Nintendo россиянам игру купить не удастся.

Разработчики обещают, что консольные издания Post Void будут должным образом оптимизированы для игры на контроллере. Кроме того, на PS5 проект получит поддержку особенностей геймпада DualSense.

Post Void вышла 6 августа 2020 года в Steam, где собрала 98 % положительных отзывов из более чем 5,8 тыс. Игрокам нужно бежать вперёд и убивать врагов, утоляя голод идола в левой руке. Авторы предупреждают: умирать придётся часто.