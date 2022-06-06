Vivo разработает зарядное устройством для смартфонов мощностью 200 Вт

Китайская компания Vivo, по сообщениям сетевых источников, в скором времени может анонсировать свой первый смартфон, поддерживающий сверхбыструю зарядку мощностью 200 Вт.

Говорится, что в КНР сертифицировано зарядное устройство Vivo с кодовым обозначением V2001L0B0-CN. Оно способно функционировать в режиме 20 В и 10 А, что даёт мощность 200 Вт.

Кроме того, новинка сможет применяться для питания беспроводных зарядных станций в режиме 20 В × 3,25 А. Таким образом, в данном случае максимальная мощность составит 65 Вт.

Компания Vivo готовится к организации массового производства нового зарядного устройства. По слухам, оно предназначено для будущего флагманского смартфона iQOO 10 Pro.

Нужно отметить, что 200-ваттные решения для смартфонов разрабатывают и другие компании. К примеру, у Xiaomi такая система носит название HyperCharge. Она позволяет полностью зарядить аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч всего за восемь минут.