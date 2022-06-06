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Процессорам Intel Arrow Lake-S и Meteor Lake-S потребуются новые материнские платы с LGA 1851

Во втором полугодии компания Intel выпустит процессоры Raptor Lake-S, которые хоть и принесут эволюционные улучшения по сравнению с Alder Lake-S, сохранят совместимость с разъёмом LGA 1700. Информированные источники сообщают, что их преемники будут предлагаться в новом исполнении LGA 1851, подразумевающем использование новых материнских плат.

Источник изображения: BenchLife.info

Источник изображения: BenchLife.info

С соответствующими заявлениями выступает китайский сайт BenchLife.info, который ранее не раз подтверждал справедливость своих предсказаний. Распространённая недавно популярным You-Tube-каналом информация о намерениях Intel перевести процессоры на исполнение с 2551 контактом оказалась верна лишь отчасти. Дело в том, что настольные процессоры Arrow Lake и Meteor Lake будут предлагаться в исполнении LGA 1851, а исполнение с 2551 контактом в планах Intel тоже предусмотрено, но оно наверняка будет сочетаться с типом монтажа BGA и применяться в мобильном сегменте.

По данным китайского источника, процессоры в исполнении LGA 1851 сохранят длину и ширину предшественников в исполнении LGA 1700 (37,5 × 45 мм), но диапазон их монтажной высоты относительно поверхности материнской платы будет начинаться 6,83 мм и заканчиваться 7,49 мм, что на 0,09‒0,1 мм больше, чем у процессоров в исполнении LGA 1700. Теоретически, это позволит сохранить совместимость с системами охлаждения, которые работали на процессорах в исполнении LGA 1700, но с прижимной силой всё не так однозначно из-за изменения монтажной высоты процессоров в исполнении LGA 1851. По всей видимости, процессоры этого поколения окажутся чуть выше из-за более сложной компоновки, подразумевающей размещение двух кристаллов на одной подложке.

Ассиметричная форма кристаллов, в свою очередь, не будет способствовать равномерному отводу тепла подошвой системы охлаждения, поэтому производители последних наверняка предложат новые ревизии своих изделий, оптимизированные под работу с процессорами в исполнении LGA 1851. Что характерно, китайский первоисточник настаивает, что сперва выйдут процессоры Arrow Lake-S, и только потом появятся Meteor Lake-S, хотя в большинстве других источников рассматривается обратная последовательность.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, материнские платы,
Теги: lga 1851, lga 1700, meteor lake, arrow lake, материнские платы
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