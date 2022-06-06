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Еженедельный чарт Steam: V Rising уступила лидерство Steam Deck, кошачье приключение Stray — уже в десятке

Вампирский экшен с элементами симулятора выживания V Rising, возглавлявший чарт продаж Steam две недели подряд, на третьей неделе уступил первенство консоли Steam Deck. В десятку лучших вошло приключение Stray, предзаказы которого открылись на прошлой неделе.

Источник изображения: Annapurna Interactive

Источник изображения: Annapurna Interactive

Valve регулярно выпускает обновления для Steam Deck, однако не всё идёт согласно плану: на прошлой неделе компания отложила выпуск док-станции из-за дефицита компонентов. Важнейшие из последних новшеств и изменений разработчики продемонстрировали в четырёхминутном ролике. Также заметно улучшилось положение комплекта с VR-шлемом Valve Index — он переместился с седьмой строчки на четвёртую.

1 июня пиковый онлайн V Rising впервые опустился ниже 100 тысяч пользователей, однако 4 июня снова поднялся выше этого значения (максимум за последние сутки — 103 517). Продажи экшена на всех платформах уже превысили 1,5 млн копий. Удержавшаяся на третьей строчке Elden Ring за всю неделю не смогла достичь 100 тысяч одновременных игроков (пик за последние 24 часа — 88 609).

На пятой строчке оказался пиратский экшен Sea of Thieves, в котором сейчас проходит последнее приключение шестого сезона — «Затерянные пески» (Lost Sands). Временное событие помогло забраться повыше и космическому приключению No Man’s Sky: благодаря экспедиции «Левиафан» (Leviathan) игра прибавила три позиции и оказалась на шестой. Росту популярности обоих проектов также способствует 50-процентная скидка (она исчезнет сегодня в 20:00 по московскому времени).

Такая же скидка помогла вернуться в чарт кооперативному приключению It Takes Two — оно разместилось на седьмой строчке. Симулятору FIFA 22, который недавно предлагали на 84 % дешевле, досталось восьмое место. Шутер Sniper Elite 5, получивший неоднозначные отзывы (в рецензии Алексея Лихачёва для 3DNews — 7,5/10), не смог обновить рекорд онлайна (пик недельной давности — 14 870, максимум за последние сутки — 11 295).

На десятом месте дебютировало приключение Stray о бродячем коте, путешествующем по киберпанковому городу. В последнем выпуске State of Play издательство Annapurna Interactive и студия BlueTwelve раскрыли точную дату выхода игры (19 июля). Одновременно открылись предзаказы в Steam и на PlayStation двух поколений. Также разработчики опубликовали системные требования.

Топ-10 продуктов по выручке (30 мая — 5 июня):

  1. Steam Deck;
  2. V Rising;
  3. Elden Ring;
  4. Valve Index VR Kit;
  5. Sea of Thieves;
  6. No Man’s Sky;
  7. It Takes Two;
  8. FIFA 22;
  9. Sniper Elite 5;
  10. Stray.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Симулятор, Шутер, Приключение, Спорт,
Теги: steam deck, steam, valve, продажи игр
steam deck, steam, valve, продажи игр
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