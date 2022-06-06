3DNews Новости Software Браузеры Microsoft Edge упростит обмен файлами ме...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft Edge упростит обмен файлами между устройствами

Некоторые пользователи тестовой сборки браузера Edge получили анонсированную ранее возможность обмениваться файлами между своими устройствами, не покидая интерфейса программы. Функция во многом похожа на «Сохранённые» в мессенджере Telegram — тот тоже позволяет использовать загруженный файл на разных привязанных устройствах.

Microsoft Edge Drop можно вызвать, нажав на иконку «самолётика» рядом с адресной строкой браузера, — диалоговое окно для желающих «поделиться» файлами выглядит довольно просто. Как сообщает портал Windows Latest, тесты показали, что в браузере можно обеспечить общий доступ практически к любым типам файлов, включая приложения, тексты, заметки и другой контент. Благодаря интеграции с облаком Microsoft, скорость загрузки довольно высока (но может зависеть от интернет-соединения).

Для браузера Microsoft не стала создавать новый специальный облачный сервис, вместо этого компания использует возможности OneDrive, в котором необходимо будет авторизоваться. Другими словами, если в облачном хранилище Microsoft у пользователя осталось мало места, функция Drop для него будет не слишком удобна.

После вызова панели диалога можно делиться не только файлами, но и, например, текстовыми заметками — сервис отчасти напоминает чат для одного человека. После этого текст появляется на всех устройствах с экспериментальной Canary-версией браузера.

Конечно, пользователь может просто использовать для передачи файлов OneDrive, но главным преимуществом Edge Drop является удобство, с каким можно получить доступ к материалам. Более того, новая функция может подтолкнуть некоторых пользователей к покупке премиум-тарифа для OneDrive. Функция доступна опционально, а для её активации необходимо проследовать в раздел «Настройки -> Внешний вид».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft официально анонсировала VPN-сервис Secure Network для браузера Edge
Все на Edge: Microsoft напомнила о полном прекращении поддержки Internet Explorer 15 июня
Десктопная версия Microsoft Edge заняла более 10 % рынка
Предприниматели предлагают смягчить требования законопроекта «О персональных данных», чтобы не навредить бизнесу
Два дня в год — столько времени офисные сотрудники тратят на разбор нежелательной почты
Стоимость отечественных решений для обеспечения кибербезопасности выросла более чем на 20 %
Рубрики: Новости Software, Браузеры,
Теги: microsoft, microsoft edge, браузер, drop, onedrive
microsoft, microsoft edge, браузер, drop, onedrive
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца — июнь 2022 года 46
Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 42
У вас же есть VPN: как установить и запустить Diablo Immortal в России 32
Обзор ноутбука Infinix INBOOK X2 (XL21): когда дешево — не значит плохо 25

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Количество закладок в продуктах Open Source увеличилось в 20 раз
Toshiba представила жёсткий диск DT02 на 2 Тбайт для настольных ПК
Процессорам Intel Arrow Lake-S и Meteor Lake-S потребуются новые материнские платы с LGA 1851
HD Hyundai первой в мире применила систему автономной навигации в ходе трансокеанского рейса огромного газового танкера
Для полного апгрейда персонажа в Diablo Immortal придётся выложить около $110 000
Второй шанс для павшего Вавилона: в провальной Babylon's Fall стартовал сезон The Light of Aaru с новым боевым пропуском 2 ч.
Психоделический шутер Post Void доберётся до консолей в следующем месяце 2 ч.
Популярная NFT-платформа OpenSea стала активнее блокировать российских пользователей 2 ч.
Coinbase остановила набор новых сотрудников и отозвала предложения уже принятых 2 ч.
Анонс всё ближе: список достижений из неанонсированного перевыпуска GoldenEye 007 засветился на сайте Xbox 3 ч.
В марте резко взлетело число атак хакеров через электронную почту — для взлома используют офисные документы 3 ч.
Разработчики ARK II проговорились об участии в совместном шоу Xbox и Bethesda 4 ч.
Forza Horizon 5 привлекла уже более 20 млн игроков 4 ч.
Слухи: первый сезон Battlefield 2042 начнётся на этой неделе 4 ч.
Следующим проектом от создателей обновлённой Quake может стать ремастер оригинальной Unreal 5 ч.
Представлен российский суперкомпьютер «Тераграф» с уникальной архитектурой 5 мин.
Совместное предприятие Sony и Honda по выпуску электромобилей может стать самостоятельным 27 мин.
Мировой рынок смарт-динамиков в первом квартале слегка сократился 2 ч.
AMD и ATI обвинили Realtek и TCL в нарушении патентов на графические технологии 2 ч.
Vivo разработает зарядное устройством для смартфонов мощностью 200 Вт 2 ч.
Российские производители банковских карт пообещали полностью удовлетворить спрос — ЦБ пока не будет привлекать конкурентов из Китая 2 ч.
Jonsbo выпустила кулер CR-1000 ARGB с четырьмя тепловыми трубками 2 ч.
Не все члены совета директоров Toshiba довольны новыми кандидатами, выдвигаемыми инвесторами-активистами 3 ч.
MSI анонсировала вогнутый игровой монитор G321CUV формата 4К с частотой 60 Гц 3 ч.
Смартфон Nothing Phone (1) будет оснащён 6,55-дюймовым дисплеем формата Full HD+ 4 ч.