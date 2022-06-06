Microsoft Edge упростит обмен файлами между устройствами

Некоторые пользователи тестовой сборки браузера Edge получили анонсированную ранее возможность обмениваться файлами между своими устройствами, не покидая интерфейса программы. Функция во многом похожа на «Сохранённые» в мессенджере Telegram — тот тоже позволяет использовать загруженный файл на разных привязанных устройствах.

Microsoft Edge Drop можно вызвать, нажав на иконку «самолётика» рядом с адресной строкой браузера, — диалоговое окно для желающих «поделиться» файлами выглядит довольно просто. Как сообщает портал Windows Latest, тесты показали, что в браузере можно обеспечить общий доступ практически к любым типам файлов, включая приложения, тексты, заметки и другой контент. Благодаря интеграции с облаком Microsoft, скорость загрузки довольно высока (но может зависеть от интернет-соединения).

Для браузера Microsoft не стала создавать новый специальный облачный сервис, вместо этого компания использует возможности OneDrive, в котором необходимо будет авторизоваться. Другими словами, если в облачном хранилище Microsoft у пользователя осталось мало места, функция Drop для него будет не слишком удобна.

После вызова панели диалога можно делиться не только файлами, но и, например, текстовыми заметками — сервис отчасти напоминает чат для одного человека. После этого текст появляется на всех устройствах с экспериментальной Canary-версией браузера.

Конечно, пользователь может просто использовать для передачи файлов OneDrive, но главным преимуществом Edge Drop является удобство, с каким можно получить доступ к материалам. Более того, новая функция может подтолкнуть некоторых пользователей к покупке премиум-тарифа для OneDrive. Функция доступна опционально, а для её активации необходимо проследовать в раздел «Настройки -> Внешний вид».