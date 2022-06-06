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«Яндекс.Маркет» начал скупать подержанные смартфоны у населения

Площадка «Яндекс.Маркет» открыла онлайновый сервис выкупа бывших в использовании смартфонов: через данную службу можно продать подержанный работающий аппарат всего в три шага.

Для продажи устройства на первом этапе необходимо рассчитать его стоимость. Для этого достаточно выбрать производителя и модель из списка, а также указать объём установленной памяти. Второй шаг предусматривает бесплатный выезд специалиста для проверки смартфона. Сотрудник «Яндекса» приедет в указанное время и в указанное место для тестирования устройства.

Источник изображения: «Яндекс.Маркет»

Источник изображения: «Яндекс.Маркет»

После проверки аппарата на заключительном этапе будет определена его цена. Владелец сможет сразу же получить деньги наличными или на банковскую карту.

В настоящее время услуга оказывается только в Москве в пределах МКАД и в Санкт-Петербурге в пределах КАД. Обязательным условием продажи подержанного смартфона является его «отвязка» от учётной записи Apple или Google.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: яндекс.маркет, яндекс, смартфон, выкуп, российский рынок
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«Яндекс.Маркет» начал скупать подержанные смартфоны у населения
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