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Взрослые в США берут смартфон в руки в среднем по 352 раза в день — почти в 4 раза чаще, чем в 2019 году

В 2019 году занимающаяся страхованием электроники транснациональная компания Asurion провела исследование, согласно результатам которого взрослые жители США проверяли смартфоны по 96 раз в день или примерно каждые 10 минут за вычетом времени на сон. По итогам 2022 года обращаться к смартфона люди стали почти вчетверо чаще — 352 раза ежедневно.

Источник изображения: ponsulak/shutterstock.com

Источник изображения: ponsulak/shutterstock.com

Опрос проводился со 2 по 9 марта текущего года, в нём приняли участие 2000 взрослых жителей США разных возрастов. Выяснилось, что три четверти опрошенных считают свой смартфон необходимой вещью, а не роскошью, а 20 % из них не готовы выходить без него из дома дольше, чем на несколько часов. Ещё 75 % признали, что берут смартфоны даже в ванную.

Статистика по поколениям заметно отличается, причём пожилые люди являются более активными пользователями. 75 % представителей поколения бэби-бумеров (родившиеся в 1940-е — начале 1960-х годов) и 76 % представителей «поколения X» (родившиеся в приблизительно с начала 1960-х по 1980 год) считают телефон необходимым. При этом среди «миллениалов» (родились с начала 1980-х по 2000-й годы) и «поколения Z» (с 2001 по 2016 годы) этот процент ниже — 68 % и 71 % соответственно.

В числе основных причин такой привязанности к смартфонам 86 % назвали желание быть в контакте со своими семьями и друзьями — с помощью звонков, сообщений и социальных сетей в целом.

На втором месте оказалась возможность съёмки фото и видео (61 %), на третьем — использование мобильных банковских сервисов — 46 %, а также игр — 40 %. Последними из наиболее значимых причин названы онлайн-покупки — 31 %.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика,
Теги: сша, статистика, смартфон
сша, статистика, смартфон
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