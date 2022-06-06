3DNews Технологии и рынок IT. Новости материнские платы Biostar представила плату B660T-SILVER д...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Biostar представила плату B660T-SILVER для компактных ПК на базе Intel Alder Lake

Компания Biostar Microtech International анонсировала материнскую плату B660T-SILVER. Новинка выполнена в форм-факторе Mini-ITX с размерами 170 × 170 мм, благодаря чему подходит для построения компактных настольных компьютеров и медиацентров.

Источник изображений: Biostar

Источник изображений: Biostar

Задействован набор логики Intel B660. Допускается установка процессоров Core двенадцатого поколения в исполнении LGA1700 из состава платформы Intel Alder Lake. Для модулей оперативной памяти DDR4-1866/…/5000+(OC) доступны два слота; поддерживается до 64 Гбайт ОЗУ.

Предусмотрены двумя разъёма M.2 для твердотельных накопителей 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 х4. Кроме того, есть четыре порта SATA 3.0. Дискретный графический ускоритель может быть установлен в разъём PCIe 5.0 x16.

В оснащение входят звуковой кодек ALC1220 стандарта 7.1 и сетевой контроллер Realtek RTL8125B с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с.

На интерфейсную панель выведены гнёзда для антенны Wi-Fi, разъём PS/2, порты HDMI и DP, четыре порта USB 3.2 (Gen2) и два порта USB 2.0, набор аудиогнёзд. О цене не сообщается.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Biostar показала плату X670E Valkyrie для процессоров Ryzen 7000
Biostar готовит неэталонные видеокарты Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT
Biostar представила материнскую плату B660M-Silver для процессоров Intel Alder Lake
Gigabyte анонсировала материнские платы Aorus Master на чипсете Intel B660
ASUS представила Mini-ITX-плату ROG Strix B660-I Gaming WIFI для процессоров Alder Lake
На МКС развёрнуты новые одноплатные компьютеры в рамках программы AstroPi
Рубрики: Новости Hardware, материнские платы,
Теги: biostar, материнская плата, плата
biostar, материнская плата, плата
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца — июнь 2022 года 50
Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 42
У вас же есть VPN: как установить и запустить Diablo Immortal в России 32
Обзор ноутбука Infinix INBOOK X2 (XL21): когда дешево — не значит плохо 25

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Яндекс.Маркет» начал скупать подержанные смартфоны у населения
Представлен российский суперкомпьютер «Тераграф» с уникальной архитектурой
Toshiba представила жёсткий диск DT02 на 2 Тбайт для настольных ПК
Количество закладок в продуктах Open Source увеличилось в 20 раз
Процессорам Intel Arrow Lake-S и Meteor Lake-S потребуются новые материнские платы с LGA 1851
Еженедельный чарт Steam: V Rising уступила лидерство Steam Deck, кошачье приключение Stray — уже в десятке 2 ч.
Программное обеспечение займёт ключевое место на предстоящей конференции WWDC 2022 2 ч.
Microsoft Edge упростит обмен файлами между устройствами 2 ч.
Второй шанс для павшего Вавилона: в провальной Babylon's Fall стартовал сезон The Light of Aaru с новым боевым пропуском 3 ч.
Психоделический шутер Post Void доберётся до консолей в следующем месяце 3 ч.
Популярная NFT-платформа OpenSea стала активнее блокировать российских пользователей 4 ч.
Coinbase остановила набор новых сотрудников и отозвала предложения уже принятых 4 ч.
Анонс всё ближе: список достижений из неанонсированного перевыпуска GoldenEye 007 засветился на сайте Xbox 4 ч.
В марте резко взлетело число атак хакеров через электронную почту — для взлома используют офисные документы 5 ч.
Разработчики ARK II проговорились об участии в совместном шоу Xbox и Bethesda 5 ч.
Взрослые в США берут смартфон в руки в среднем по 352 раза в день — почти в 4 раза чаще, чем в 2019 году 6 мин.
Рынок корпоративных SSD показал значительный рост в первом квартале 2 ч.
Совместное предприятие Sony и Honda по выпуску электромобилей может стать самостоятельным 2 ч.
Мировой рынок смарт-динамиков в первом квартале слегка сократился 3 ч.
AMD и ATI обвинили Realtek и TCL в нарушении патентов на графические технологии 3 ч.
Vivo разработает зарядное устройством для смартфонов мощностью 200 Вт 4 ч.
Российские производители банковских карт пообещали полностью удовлетворить спрос — ЦБ пока не будет привлекать конкурентов из Китая 4 ч.
Jonsbo выпустила кулер CR-1000 ARGB с четырьмя тепловыми трубками 4 ч.
Не все члены совета директоров Toshiba довольны новыми кандидатами, выдвигаемыми инвесторами-активистами 4 ч.
MSI анонсировала вогнутый игровой монитор G321CUV формата 4К с частотой 60 Гц 4 ч.