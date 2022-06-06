Biostar представила плату B660T-SILVER для компактных ПК на базе Intel Alder Lake

Компания Biostar Microtech International анонсировала материнскую плату B660T-SILVER. Новинка выполнена в форм-факторе Mini-ITX с размерами 170 × 170 мм, благодаря чему подходит для построения компактных настольных компьютеров и медиацентров.

Задействован набор логики Intel B660. Допускается установка процессоров Core двенадцатого поколения в исполнении LGA1700 из состава платформы Intel Alder Lake. Для модулей оперативной памяти DDR4-1866/…/5000+(OC) доступны два слота; поддерживается до 64 Гбайт ОЗУ.

Предусмотрены двумя разъёма M.2 для твердотельных накопителей 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 х4. Кроме того, есть четыре порта SATA 3.0. Дискретный графический ускоритель может быть установлен в разъём PCIe 5.0 x16.

В оснащение входят звуковой кодек ALC1220 стандарта 7.1 и сетевой контроллер Realtek RTL8125B с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с.

На интерфейсную панель выведены гнёзда для антенны Wi-Fi, разъём PS/2, порты HDMI и DP, четыре порта USB 3.2 (Gen2) и два порта USB 2.0, набор аудиогнёзд. О цене не сообщается.