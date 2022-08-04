Alphacool выпустила СЖО Eiswolf 2 для видеокарты GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition

Компания Alphacool анонсировала систему жидкостного охлаждения (СЖО) «всё в одном» Eiswolf 2 AIO, спроектированную для мощных графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition.

Конструкция решения включает полностью медный радиатор NexXxoS ST30 формата 360 мм и помпу DC-LT 2 со скоростью работы до 2600 оборотов в минуту. Соединительные патрубки имеют длину 500 мм.

Радиатор обдувается тремя вентиляторами Aurora Rise диаметром 120 мм. Их скорость вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), достигая 2500 оборотов в минуту. Создаётся поток воздуха объёмом до 119,8 кубометра в час, а статическое давление составляет до 3,17 мм водного столба. При необходимости могут быть установлены ещё три вентилятора на противоположной стороне радиатора.

Задействован водоблок полного покрытия: тепло отводится не только от графического процессора, но и от микрочипов памяти, а также элементов подсистемы питания. Имеется усиливающая тыльная пластина.

Вентиляторы располагают многоцветной адресуемой подсветкой Digital RGB, контролировать работу которой можно через совместимую материнскую плату. Приобрести систему охлаждения можно по ориентировочной цене 270 евро.