Акции китайских производителей чипов подскочили в цене — инвесторы ожидают волну господдержки

Визит спикера американского парламента Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) на Тайвань оказал стимулирующее воздействие на китайские власти с точки зрения повышения мотивации к соперничеству во многих сферах экономики, поэтому инвесторы уже второй день активно скупают акции китайских производителей полупроводниковых компонентов, ожидая, что правительство КНР скоро буквально утопит их в субсидиях.

На Тайване сконцентрирована значительная часть производственных мощностей по выпуску полупроводниковых чипов, не говоря даже о том, что часть из них является самыми передовыми по мировым меркам. Властям КНР нужно что-то противопоставить тому альянсу в технологической сфере, который США предлагают организовать Тайваню, привлекая крупнейшего местного производителя в лице TSMC на американскую землю. Обострение соперничества Китая и США может заставить первую из стран активнее вливать средства в развитие национальной полупроводниковой отрасли.

По информации Bloomberg, с начала торгов на площадке в Гонконге успели вырасти в цене на 3,3 % акции компании SMIC, которая является крупнейшим контрактным производителем чипов в Китае. Притеснять её интересы в сфере закупки технологического оборудования власти США начали ещё при президенте Трампе, а новый этап ограничений значит, что SMIC не сможет покупать за пределами Китая оборудование, пригодное для изготовления 14-нм и более «зрелых» чипов. На вчерашних торгах акции SMIC выросли в цене на 4,1 %. Попутно выросли на 5 % котировки акций компании Hua Hong Semiconductor, как отмечает источник.

Намерения усилить притеснения Китая в технологической сфере прослеживаются и в положениях пакета законов о стимулировании развития полупроводниковой отрасли США, который на следующей неделе будет подписан президентом Байденом и окончательно вступит в силу. Получателям государственных субсидий будет на десять лет запрещено расширять собственное производство 28-нм и более современных чипов на территории Китая. Те компании, которые будут уличены в нарушении этого требования, должны будут вернуть средства в бюджет США.

По прогнозам аналитиков, на следующей неделе SMIC сообщит о снижении выручки на 30 % во втором квартале, поскольку общий спад в экономике КНР не мог обойти стороной эту компанию. Некоторые связанные с ней в прошлом анонимные источники признались в интервью DigiTimes, что в долгосрочной перспективе вводимые США ограничения против Китая не смогут оказать серьёзного воздействия на экономику Поднебесной и национальную полупроводниковую отрасль. Оставшись с довольно старым технологическим оборудованием, китайские компании всё равно смогут нарастить масштабы своей промышленности до таких размеров, которые позволят обеспечить активный рост экономики и усиление конкурентоспособности страны на международной арене.