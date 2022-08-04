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Сегодня состоится как минимум четыре пуска космических ракет-носителей

Сегодняшний день станет богатым на космические пуски, которые проведут сразу четыре компании. Два из них из них уже были осуществлены аэрокосмической компанией Rocket Lab и United Launch Alliance, а ещё два будут проведены в течение дня. Помимо упомянутых компаний пуски ракет проведут Blue Origin и SpaceX.

Источник изображения: techsardar.com

Источник изображения: techsardar.com

Первую миссию реализовала Rocket Lab утром 4 августа. Ракета-носитель Electron стартовала с площадки космодрома компании на полуострове Махия в Новой Зеландии в 01:30 по местному времени (08:30 мск). Она доставила в космическое пространство спутник-шпион Национального разведывательного управления (NRO) США под названием NROL-199. Развёртывание аппарата должно быть выполнено в течении двух часов после старта. Ранее в этом году Rocket Lab успешно реализовала миссию по выведению на орбиту спутника NROL-162 для американского разведывательного ведомства.

Следующей в череде предстоящих пусков стала миссия United Launch Alliance, в рамках которой на геосинхронную околоземную орбиту будут выведен последний спутник SBIRS GEO системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет Космических сил США. Для доставки аппарата в космос использована ракета-носитель Atlas V, которую запустили со стартового комплекса 41 космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 06:29 по местному времени (13:29 мск).

«Оснащённые мощными сканирующими и обзорными инфракрасными датчиками для круглосуточной защиты нашей нации, космические аппараты SBIRS продолжат служить остриём копья для глобального предупреждения о ракетном нападении, поскольку угроза баллистических ракет распространяется по всему миру. Эти инфракрасные и другие датчики в созвездии спутников собирают данные, которые позволяют американским военным обнаруживать пуски ракет, поддерживать противоракетную оборону, расширять возможности технической разведки и повышать осведомлённость на поле боя», — говорится в заявлении ULA.

Третий космический пуск сегодняшнего дня выполнит компания Blue Origin. Ракета New Shepard отправит в полёт миссию NS-22 с очередной партией космических туристов. Старт будет проведён с площадки Launch Site One в Техасе в 09:30 по местному времени (16:30 мск). В рамках этой миссии шесть туристов отправятся в короткий суборбитальный полёт и смогут насладиться потрясающими видами нашей планеты, а также ощутят на себе невесомость. Запуск миссии NS-22 можно посмотреть на YouTube.

В состав экипажа NS-22 вошли Коби Коттон (Coby Cotton), сооснователь YouTube-канала Dude Perfect, Сара Сабри (Sara Sabry), основательница Deep Space Initiative (также станет первой египтянкой, совершившей полёт в космос), португальский предприниматель Марио Феррейра (Mario Ferreira), британо-американская исследовательница Ванесса О’Брайен (Vanessa O’Brien), Клинт Келли III (Clint Kelly), основатель проекта DARPA Autonomous Land Vehicle по исследованиям в сфере автономного вождения, а также бизнесмен и ресторатор Стив Янг (Steve Young).

Завершит марафон пусков компания SpaceX, которая выведет в космос лунный орбитальный аппарат Korea Pathfinder для Южной Кореи. Старт ракеты-носителя Falcon 9 состоится с площадки стартового комплекса 40 космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 19:08 по местному времени (5 августа 02:08 мск). Трансляция запуска начнётся за несколько минут до старта на официальном сайте компании.

Южнокорейская лунная миссия Danuri является первой в истории страны миссией, которая направлена за пределы низкой околоземной орбиты. Аппарат отправится к Луне и будет изучать магнитные аномалии на поверхности спутника Земли. В арсенале аппарат шесть научных инструментов, которые будут использоваться для разных исследований, когда аппарат достигнет орбиты Луны.

По данным источника, Китай сегодня может провести два космических пуска, но официального подтверждения этого пока нет. Речь идёт о выведении в космос спутника дистанционного зондирования Земли, а также тестировании экспериментального многоразового космолёта.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: космическая миссия, космический туризм, космос
космическая миссия, космический туризм, космос
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