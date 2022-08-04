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Поставки планшетов сокращаются уже четвёртый квартал подряд

Компания Canalys сообщает о том, что мировые поставки персональных компьютеров, включая планшеты, во втором квартале текущего года сократились на 13,6 % по сравнению с тем же периодом 2021-го, составив приблизительно 105,0 млн единиц.

В сегменте планшетов в годовом исчислении зафиксировано 10,9-процентное снижение отгрузок — с 39,0 млн штук до 34,8 млн. Аналитики отмечают, что данный сектор демонстрирует отрицательную динамику четвёртый квартал подряд.

Крупнейшим поставщиком планшетов остаётся Apple с долей 34,8 % по итогам второй четверти 2022-го. Далее следует Samsung с результатом 20,0 %, а «бронза» досталась Lenovo — 10,1 %. В пятёрку также пошли Amazon и Huawei, которые контролируют соответственно 9,5 % и 4,9 % рынка. Суммарная доля всех прочих игроков составила 20,7 %.

Источник изображения: Canalys

Источник изображения: Canalys

Если рассматривать ПК-рынок в целом (с учётом десктопов, ноутбуков и планшетов), то на нём лидирует Lenovo, занимающая 19,9 % в штучном выражении. Второе место досталось Apple с 15,8 %, третье — НР с 12,9 %. Затем идёт Dell, удерживающая 12,7 % отрасли. Замыкает пятёрку Samsung с результатом 7,3 %. Все другие поставщики вместе взятые контролируют 31,3 % мировой отрасли персональных компьютеров.

Аналитики полагают, что рынок может продемонстрировать очередной спад и в текущем квартале, что, в частности, связано с наблюдающейся геополитической обстановкой и высокой инфляцией.

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Рубрики: Новости Hardware, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: компьютер, планшет, планшетный компьютер, canalys, аналитика
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