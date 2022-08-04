Китайская Innosilicon представила графический процессор Fantasy 2 — медленнее, но энергоэффективнее предшественника

Китайская компания Innosilicon, как и обещала, представила графический процессор собственной разработки Fantasy нового поколения. Как выяснилось, чип Fantasy No.2 по характеристикам оказался даже слабее решений предыдущего поколения Fantasy No.1, представленных производителем осенью прошлого года.

По словам Innosilicon, процессор Fantasy No.2 обеспечивает производительность в операциях FP32 на уровне 1,5 Тфлопс. Для сравнения, один из чипов серии Fantasy No.1 выдаёт производительность до 5 Тфлопс. А видеокарта на базе двух таких GPU обеспечивают производительность до 10 Тфлопс. Производитель акцентирует внимание, что преимущество Fantasy No.2 связано не с производительностью, а с его энергопотреблением. Показатель TDP графических процессоров Fantasy No.2 может варьироваться от 4 до 15 Вт. У чипов Fantasy No.1 диапазон энергопотребления составляет 20–50 Вт.

Китайский разработчик графических решений сообщил лишь технические характеристики чипа Fantasy No.2, не анонсировав видеокарту на его основе. По словам Innosilicon, Fantasy No.2 сможет работать в составе решений, не требующих участия активного охлаждения, что может оказаться полезным, например, для встраиваемых систем.

Графический процессор поддерживает память стандартов LPDDR5X/5/4X/4 объёмом 2, 4 и 8 Гбайт, которая обеспечивает скорость до 10 Гбит/с на контакт и общую пропускную способность до 102 Гбайт/с. Для чипа заявляется поддержка интерфейса PCIe 3.0 x8. Решения на его базе могут предложить до двух разъёмов HDMI 2.0, одного DisplayPort и eDP1.4, одного VGA и одного LVDS.

Компания также указывает для чипа производительность в 12,5 Топс в инференс-задачах (INT8) и скорость заполнения (fillrate) на уровне 48 Гпикс/с, что значительно ниже, чем у чипов Fantasy No.1.

Графический процессор Fantasy No.2 предназначен для использования в составе настольных и мобильных видеокартах, а также в составе встроенных систем.