Рост спроса на память DRAM будет рекордно низким в 2023 году

По данным агентства TrendForce, в следующем году рост спроса на оперативную память DRAM составит всего 8,3 %, впервые в истории этот показатель опустится ниже 10 %, в то время, как предложение вырастет примерно на 14,1 %. Другими словами, рынок ожидает кризис перепроизводства как минимум в 2023 году и цены могут продолжить своё падение. Несколько иначе обстоит ситуация на рынке NAND-памяти.

По данным агентства, хотя на рынке всё ещё наблюдается перепроизводство NAND и цены будут падать в первой половине следующего года, рынок NAND имеет некоторый запас «ценовой эластичности» в сравнении с DRAM. Спрос на флеш-память вырастет на 28,9 %, а предложение — приблизительно на 32,1 %.

При этом инфляция продолжит сказываться на потребительских рынках, поэтому первоочередной целью производителей памяти должна стать корректировка запасов. Например, в последние пару лет дефицит компонентов, вызванный пандемией, привёл к росту объёмов заказов на производство, но не особенно активные продажи привели к тому, что запасы ноутбуков расходятся со складов не слишком активно, ослабленный спрос на ноутбуки ожидается и в следующем году.

Предполагается, что доля DDR4 и LPDDR4X в компьютерах продолжит снижаться, а LPDDR5 и DDR5 — увеличиваться. Тем не менее, высокая цена DDR5 отразится на скорости экспансии этого типа памяти — многие предпочтут остаться на DDR4. Что касается NAND в потребительском сегменте, то средняя установленная ёмкость продаваемых потребительских SSD для компьютеров вырастет лишь на 11 % — худший показатель за последние три года. Основной причиной является стремительный рост продаж ноутбуков в последние два года в связи с пандемией, с сопутствующим ростом использования SSD. Впрочем, цены на ноутбуки продолжат расти в соответствии с заданным в последние годы трендом из-за роста стоимости компонентов.

Что касается производства смартфонов, TrendForce выступает с относительно пессимистичным прогнозом, ожидая небольшого роста покупок смартфонов для замены старых моделей и новых покупок в развивающихся регионах. В плане мобильной DRAM-памяти на рынке Android-устройств не ожидается взрывного роста, поскольку в настоящее время в смартфонах уже имеется достаточное количество оперативной памяти для выполнения повседневных операций. Поэтому, с учётом низкой доли продуктов премиум-уровня, производители не горят желанием увеличивать ёмкость памяти, а в iOS высокий уровень оптимизации системы тоже снижает спрос на высокую ёмкость ОЗУ. Плотность установленной памяти, по имеющимся прогнозам, увеличится в 2023 году только на 5 %.

В плане перспектив мобильной NAND, распространение смартфонов поколения 5G постепенно ведёт к увеличению необходимой памяти для обеспечения записи видео с высоким разрешением. В частности, «стандартная» ёмкость памяти в iPhone и моделях на Android премиум-уровня продолжает расти и 256 Гбайт уже часто являются базовым решением. В более бюджетных вариантах объём памяти продолжит расти по мере развития других аппаратных спецификаций. Ожидается, что средняя плотность NAND для мобильных устройств вырастет в 2023 году на 22,1 % — рост будет чуть ниже, чем в текущем году.