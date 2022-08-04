3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры С инженерного образца Core i9-13900 снял...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

С инженерного образца Core i9-13900 сняли крышку

Китайский техноблог Expreview опубликовал видео со снятием теплораспределительной крышки с инженерного образца флагманского процессора Intel Core i9-13900. Видео процесса подтвердило, что увеличение числа энергоэффективных ядер Gracemont в составе процессора заметно увеличило общую площадь кристалла по сравнению с предшественником.

Источник изображений: Expreview

Источник изображений: Expreview

Площадь 10-нм кристалла инженерного образца процессора Core i9-13900 составляет около 257 мм2, что примерно на 49 мм2 больше, чем у 10-нм кристалла Alder Lake актуального поколения. Однако кристалл Raptor Lake меньше, чем у 14-нм Rocket Lake, чья площадь составляет 280 мм2.

Демонтаж теплораспределительной крышки весьма рискованный процесс, в ходе которого можно физически повредить кристалл и окружающие его SMD-компоненты. Здесь важен не только опыт, но и удача. Даже опытные энтузиасты на своём веку успели убить множество процессоров таким образом.

К счастью, у китайского Expreview всё прошло без каких-либо проблем. Снятие крышки в перспективе позволяет заменить термоинтерфейс между процессором и крышкой на более эффективный. Это может оказаться крайне актуальным в случае с очень производительными моделями процессоров Intel, чей показатель TDP в момент пиковой нагрузки может достигать 250 Вт.

Анонс 13-го поколения процессоров Intel Core ожидается 27 сентября в рамках мероприятия Intel Innovation. В продажу чипы нового поколения могут поступить уже в середине октября.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel представит на следующей неделе профессиональную графику Arc Pro для рабочих станций
Что Intel рассказала инвесторам о Raptor Lake: осенний релиз, рост производительности, совместимость с LGA 1700 и высокая цена
Процессор Intel Raptor Lake оказался до 20 % быстрее с памятью DDR5, чем с DDR4
Слухи: процессоры Intel Raptor Lake поступят в продажу в середине октября
Инженерный образец 16-ядерного Intel Core i7-13700K в тестах Geekbench обогнал 16-ядерный Ryzen 9 5950X
Представлен UP 4000 — копия Raspberry Pi, но с процессором Intel Celeron, Pentium или Atom
Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: raptor lake, процессор, intel
raptor lake, процессор, intel
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор Chrome OS Flex — легковесной операционной системы для старых компьютеров 51
Обзор смартфона Samsung Galaxy A53: звезда параллельного импорта? 29
Обзор Keenetic Linear: VoIP-шлюз и микроАТС для дома и малого бизнеса 3
Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro: недорого, но на стиле 1

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Земля стала вращаться быстрее и никто не знает почему
Ракета Falcon 9 для будущей пилотируемой миссии на МКС столкнулась с мостом при транспортировке
Стример первым в истории прошёл Halo 2 на высочайшей возможной сложности без смертей — 18 лет это считалось почти невозможным
Россия доставила во Францию электротехническое оборудование для термоядерного реактора ИТЭР
SSD оказались несопоставимо вреднее для экологии, чем HDD
Tencent стремится увеличить свою долю в издательстве Ubisoft 51 мин.
Видео: первые 15 минут симулятора Two Point Campus про строительство и управление университетом 2 ч.
Видео: в новом трейлере «одержимого» роглайка Cult of the Lamb рассказали о четырёх особых боссах 2 ч.
«Яндекс Браузер» научился переводить и озвучивать по-русски прямые эфиры на YouTube — задействовано сразу четыре нейросети 4 ч.
Первые пользовательские скриншоты ПК-версии Marvel’s Spider-Man просочились в Сеть за неделю до релиза 4 ч.
Дату выхода стратегии Men of War II объявят уже скоро — игра всё ещё запланирована на этот год 6 ч.
Beyond Good & Evil 2 подала признаки жизни — у игры появился новый ведущий сценарист 6 ч.
Минцифры опровергло ужесточение условий включения продуктов в реестр российского ПО 7 ч.
Blizzard не станет проводить третье публичное бета-тестирование Overwatch 2 7 ч.
Второе дополнение к Back 4 Blood называется Children of the Worm и стартует в этом месяце 8 ч.
Motorola выбрала новую дату анонса флагманских смартфонов Moto X30 Pro и Razr 2022 2 ч.
Смартфон Realme 9i 5G с процессором Dimensity 810 дебютирует 18 августа 2 ч.
Индия построит самую большую в мире плавучую солнечную электростанцию — мощностью 0,6 ГВт 2 ч.
MSI представила киберспортивный монитор G2422 с частотой обновления 170 Гц 3 ч.
Virgin Galactic снова отложила полёты с космическими туристами — акции рухнули на 12 % 3 ч.
Samsung представила смартфон Galaxy A23 5G с чипом Snapdragon 695 и пятью камерами 3 ч.
Процессоры AMD Ryzen и графика Radeon RX появится в большем числе электромобилей 4 ч.
Corsair отчиталась о падении выручки и чистых убытках в $59 млн 4 ч.
Продажи процессоров для смартфонов в первом квартале подскочили на треть — Qualcomm заняла почти 45 % рынка 4 ч.
Инвесторы Tesla одобрили дробление акций 3 к 1 5 ч.