Российская система «Млечный путь» предупредит об опасных космических объектах

В России разрабатывается новая система мониторинга околоземного пространства. О проекте под названием «Млечный путь» рассказал генеральный директор Центрального НИИ машиностроения (ЦНИИмаш, головная научная организация «Роскосмоса») Сергей Коблов.

На протяжении последних пяти лет в РФ работает Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Основным её предназначением является обеспечение постоянного контроля над космическими объектами, представляющими потенциальную угрозу для полётов пилотируемых и других функционирующих космических аппаратов.

Будущий комплекс «Млечный путь» должен обеспечить глобальный и непрерывный мониторинг околоземного космического пространства. С этой целью планируется размещение наземных средств, в том числе телескопов, как на территории России, так и за рубежом.

«Мы сможем лучше контролировать ситуацию с космическим мусором и действующими аппаратами, электромагнитную обстановку для космических радиолиний, космическую погоду, потенциально опасные для Земли малые небесные тела — астероиды и кометы», — приводит газета «Известия» слова господина Коблова.

При определении мест размещения наземных средств мониторинга будут учитываться эксплуатационные, экономические и политические факторы. «Млечный путь» должен обеспечить устойчивый контроль техногенных космических объектов размером 5–7 см на высотах до 2,5 тыс. км, размером 10–15 см на высотах 2,5–45 тыс. км и размером от 0,5–1 м на высотах более 45 тыс. км. В целом, новый комплекс будет в разы эффективнее нынешней системы.