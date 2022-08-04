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Власти России дали «Яндексу», VK и Ozon в сумме 130 млрд рублей на выплаты держателям облигаций

Правительство РФ выделило «Яндексу», VK и Ozon льготные кредиты на общую сумму 130 млрд руб. для выполнения обязательств перед держателями их еврооблигаций. Об этом сообщил ресурс «Коммерсант» со ссылкой на информированный источник. Эксперты назвали поддержку частных эмитентов облигаций беспрецедентным шагом, объяснив его высокой системной значимостью компаний для российской экономики.

В Минцифры сообщили «Коммерсанту», что правительство поддержало предложение министерства «и предоставило крупным российским интернет-компаниям (“Яндекс”, VK и Ozon) льготное кредитование на рефинансирование образовавшейся задолженности в сумме 130 млрд руб. в связи с прекращением торгов их ценными бумагами».

«Яндекс», VK и Ozon, в отличие от других российских эмитентов, выпустили конвертируемые облигации — на $1,25 млрд, на $400 млн и на $750 млн соответственно. Из-за событий на Украине зарубежные биржи приостановили торги акциями и глобальными депозитарными расписками этих российских компаний, в связи с чем у держателей их облигаций возникло право требовать выкупа всех выпусков.

По словам ведущего аналитика долгового рынка «Открытие Инвестиций» Александра Шуракова, при приостановке торгов более чем на определённое количество торговых дней подряд (Yandex N.V. — пять торговых дней, Ozon Holding PLC — семь торговых дней, VK Company Limited — десять дней) возникает «событие делистинга» и у держателей конвертируемых облигаций появляется право на досрочное погашение. «Поэтому с марта—апреля, после возникновения “событий делистинга” из-за приостановки торгов акциями на зарубежных площадках, интернет-компании ведут переговоры с держателями конвертируемых облигаций об условиях досрочного погашения», — сообщил эксперт, отметив, что в этом случае компании должны иметь достаточно средств для того, чтобы расплатиться с держателями еврооблигаций по первому их требованию.

В марте «Яндекс» известил акционеров о том, что не сможет исполнить свои обязательства по долгам, если держатели части их облигаций воспользуются правом требования.

Партнёр АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева предупредила, что даже наличие достаточного количества средств на счёте не избавляет компании от обычных рисков, связанных с проведением платежей в санкционных условиях. Она отметила, что без реструктуризации программы и изменений в договоре с андеррайтером выплата в рублях по евробондам с высокой вероятностью не будет считаться исполнением обязательств перед держателями акций.

Субсидирование государством расчётов частных компаний с держателями облигаций эксперты назвали прецедентом. Шураков объяснил это тем, указанные компании обладают высокой системной значимостью, так как являются одними из ключевых с точки зрения поддержания работы и развития цифровой инфраструктуры страны. Он отметил, что такие компании могут больше рассчитывать на поддержку правительства, чем рядовые участники рынка, потерю которых могут на рынке даже не заметить.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: яндекс, vk, ozon, санкции, акции
яндекс, vk, ozon, санкции, акции
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