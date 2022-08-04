Steam начала принимать заказы на консоль Deck в Японии, Южной Корее, Тайване и Гонконге

Компания Valve расширила географию продаж портативной игровой приставки Steam Deck. Теперь консоль могут заказать жители Японии, Южной Кореи, Тайваня и Гонконга. Там приставка будет распространяться при поддержке компании Komodo.

«Мы работаем с командой Komodo не один год и рады, что именно они стали официальным дилером Steam Deck в этих регионах. Забронировать устройство уже можно на сайте steamdeck.komodo.jp. Пользователи с бронированиями в перечисленных выше регионах смогут заказать Steam Deck уже в этом году», — указывает Valve на своём официальном сайте.

Компания добавляет, что очередь бронирования на сайте Komodo не затрагивает очереди в Северной Америке, Великобритании и странах Евросоюза и не влияет на время ожидания заказов в этих регионах.

Valve отметила, что собирается привезти Steam Deck на ежегодное мероприятие Tokyo Games Show. Компания организует на игровой выставке большой стенд, где все желающие смогут лично ознакомиться с приставкой перед её заказом.