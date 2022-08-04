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Патентный тролль подал иски против Acer, ASUS, MSI и Lenovo из-за видеотехнологий

Комиссия США по международной торговле (ITC) инициировала расследование в отношении Acer, ASUS, MSI, Motorola Mobility и Lenovo по жалобе фирмы VideoLabs, которая обвиняет перечисленные компании в незаконном использовании запатентованных технологий.

Источник изображений: pixabay.com

Источник изображений: pixabay.com

VideoLabs была основана в 2018 году с целью аккумулирования интеллектуальной собственности в области обработки видеоматериалов. С тех пор она приобрела сотни патентов у таких компаний, как Nokia, Alcatel-Lucent, Siemens AG, Swisscom AG, 3Com, Panasonic и Hewlett Packard Enterprise (HPE).

По заявлениям VideoLabs, Acer, ASUS, MSI, Motorola Mobility и Lenovo нарушают четыре патента. Это, в частности, документы 7,769,238; 8,139,878 и 8,208,542, в которых описываются методы кодирования видеоматериалов. Патенты были зарегистрированы в США компанией Panasonic в начале 2000-х годов. Ещё один патент, 7,372,452, был выдан южнокорейскому гиганту Samsung: в нём речь идёт об автоматическом изменении ориентации окна воспроизведения видео при повороте компьютерного устройства.

Отмечается, что описанные в патентах технологии, по сути, могут распространяться на самые разные продукты: персональные компьютеры, планшеты, смартфоны и даже телевизоры.

VideoLabs требует наложить запрет на ввоз в Соединённые Штаты устройств Acer, ASUS, MSI, Motorola Mobility и Lenovo, в которых якобы незаконно применяются защищённые разработки. Ответчики ситуацию пока никак не комментируют.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры, ноутбуки и нетбуки, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: патент, патентный спор, суд, нарушение
патент, патентный спор, суд, нарушение
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