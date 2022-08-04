Nintendo не станет выпускать новые приставки до конца марта 2023 года

Чтобы отметить пятую годовщину консоли Switch компания Nintendo анонсировала приставку Switch OLED, тематически оформленную в стиле игры Splatoon. Однако многие поклонники компании ожидали от неё не этого — они надеялись, что японский производитель представит совершенно новую консоль. Но, судя по всему, в этом финансовом году этого не произойдёт.

До конца текущего финансового года (заканчивается 31 марта 2023 года) компания не планирует выпускать новую приставку. Данной информацией со ссылкой на издание Nikkei, которое недавно провело интервью с президентом Nintendo Сюнтаро Фурукавой (Shuntaro Furukawa), поделился репортёр Bloomberg Такаси Мотидзуки (Takashi Mochizuki).

С учётом возраста Switch обновление модельного ряда консолей Nintendo пришлось бы как нельзя кстати. Однако на фоне последнего неудовлетворительного отчёта японского производителя, в котором он указывает на проблемы с поставками компонентов для производства Switch, вполне неудивительно, что компания пока не спешит с анонсом новых приставок.

Как пишет портал Nintendo Life, несмотря на слухи о том, что Nintendo может повысить цены на актуальные модели своих приставок Switch, в самой компании заявляют, что таких планов нет.