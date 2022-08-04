Издатель Koch Media сменил название, потому что у старого было неочевидное произношение

Австрийское издательство Koch Media (принадлежит холдингу Embracer Group) в свежем пресс-релизе объявило о ребрендинге. Теперь владелец Deep Silver, Prime Matter и Ravenscourt называется Plaion.

По словам сооснователя и гендиректора Plaion Клеменса Кундратица (Klemens Kundratitz), новое наименование призвано отразить бурный рост компании после присоединения к Embracer и то, «кто мы такие и по какой дороге идём».

В интервью изданию Games Industry Кундратиц добавил, что на решение взять новое название также повлияли трудности некоторых людей с произношением старого: Koch в Koch Media читается как «Кох», а не «Коч».

Вместе с новым именем бывшая Koch Media получила и изменённый логотип в виде интерактивной кнопки Play («Играть»). Компания останется преимущественно игровой, а своё киноподразделение Koch Films переименует в Plaion Pictures.

Koch Media была основана в 1994 году и к настоящему моменту стала владельцем десяти игровых студий: Volition, Dambuster Studios, Fishlabs, Warhorse Studios, Milestone, Voxler, DigixArt, Flying Wild Hog, Free Radical Design и Vertigo Games.