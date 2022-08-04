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Blue Origin успешно провела шестой суборбитальный туристический полёт

Частная аэрокосмическая компания Blue Origin успешно реализовала миссию NS-22, в рамках которой в суборбитальный полёт отправились шесть туристов. Космический корабль New Shepard с экипажем на борту стартовал с площадки Launch Site One в Западном Техасе в 09:57 по местному времени (16:57 мск) и примерно через 10 минут вернулся на Землю, совершив мягкую посадку.

Источник изображения: Blue Origin

Источник изображения: Blue Origin

Хотя суборбитальный полёт длился всего несколько минут, не стоит сомневаться, что члены экипажа получили массу незабываемых впечатлений. «Ух-ху! Мы не умерли. Бедные наши семьи», — пошутил один из космических туристов, когда капсула с пассажирами совершила посадку в техасской пустыне.

В рамках миссии NS-22 членами экипажа стали Коби Коттон (Cobe Cotton), один из основателей YouTube-канала Dude Perfect, Сара Сабри, основательница Deep Space Initiative (стала первой египтянкой, полетевшей в космос), Марио Феррейра (Mario Ferreira), предприниматель (стал первым португальцем, полетевшим в космос), британо-американская исследовательница Ванесса О’Брайен (Vanessa O’Brien), Клинт Келли III (Clint Kelly), основатель проекта DARPA Autonomous Land Vehicle по исследованиям в сфере автономного вождения, а также бизнесмен и ресторатор Стив Янг (Steve Young).

Отмечается, что Ванесса О’Брайен стала первой женщиной, которая побывала в космосе, поднялась на самую высокую гору в мире (Эверест) и спустилась в самую глубокую точку океана (Бездна Челленджера в Марианской впадине Тихого океана). Коттон и Сабри не платили за места в составе экипажа миссии NS-22, поскольку их полёт спонсировался некоммерческими организациями MoonDAO и Space for Humanity. В какую сумму обошёлся полёт для остальных членов экипажа, не сообщается. Для Blue Origin нынешний суборбитальный туристический полёт стал шестым.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: blue origin, new shepard, космический туризм
blue origin, new shepard, космический туризм
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