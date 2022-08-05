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TuSimple попыталась списать аварию грузовика с автопилотом на «человеческую ошибку»

В апреле прошлого года грузовик с полуприцепом, принадлежащий компании TuSimple из Сан-Диего, двигаясь по автомагистрали I-10 в Тусоне, штат Аризона, внезапно качнулся влево и столкнулся с бетонной преградой. Тогда компания списала инцидент на «человеческую ошибку», но теперь стало известно, что неожиданный манёвр произошёл из-за сбоя в системе автономного управления грузовика.

Источник изображения: TuSimple

Источник изображения: TuSimple

Во внутреннем отчёте, на который ссылается источник, сказано, что авария произошла из-за того, что «водитель не перезагрузил должным образом систему автономного вождения перед её включением, что привело к выполнению устаревшей команды». В отчёте сказано, что команда левого поворота была дана 2,5 минуты назад и должна была быть стёрта при перезагрузке системы, но этого не произошло.

Специалисты в области автономных транспортных средств считают, что списывание аварии на ошибку человека вводит в заблуждение. Они уверены, что общие меры безопасности не позволили бы системе автономного вождения выполнить устаревшую команду, в результате чего инцидента, вероятнее всего, удалось бы избежать. Отмечается, что автономная система не должна реагировать на команды, возраст которых измеряется сотыми долями секунды.

TuSimple, являющаяся одним из ведущих разработчиков технологий автономного вождения для грузовиков, настаивает на том, что во время упомянутого инцидента никто не пострадал и имущество не было повреждено. «Это первое дорожно-транспортное происшествие, за которое мы несём ответственность. Хотя наши показатели безопасности во много раз лучше, чем у традиционных грузовиков с ручным управлением, мы очень серьёзно относимся к тому, чтобы найти и решить все связанные с безопасностью проблемы», — говорится в заявлении компании.

Более детальную информацию касательно инцидента TuSimple предоставила Национальному управлению безопасностью движения на трассах (NHTSA) США. По версии компании, водитель и инженер, принимавшие участие в тестировании, попытались активировать автономную систему тогда, когда этого делать не следовало, поскольку «компьютерный блок не был инициализирован». В конечном счёте в компании настаивают, что инцидент произошёл из-за неудачной попытки задействовать автономную систему, предпринятой из-за ошибки человек.

Основанная в 2015 году TuSimple в настоящее время использует грузовики Navistar с собственной системой автономного вождения, построенной на базе 20 камер и двух лазерных лидаров. TuSimple поддерживается UPS, NVIDIA и китайской технологической компанией Sina, и имеет две штаб-квартиры в Сан-Диего и Пекине. В конечном счёте компания планирует создать полностью автономную систему для управления грузовиками, но в настоящее время во время тестирования технологии в кабине находятся два человека, готовые взять на себя управление в случае необходимости.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: tusimple, автономное управление, автономный транспорт
tusimple, автономное управление, автономный транспорт
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