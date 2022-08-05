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Выпускаемый в США Volkswagen ID.4 2023 года будет стоить от $37 495

Volkswagen назвала цену электрического кроссовера ID.4 2023 модельного года, производство которого стартовало на заводе компании в Чаттануге (штат Теннесси, США). Кроссовер будет предлагаться по рекомендованной цене от $37 495, что делает его одним из самых доступных электромобилей в этой категории на рынке.

Источник изображения: The Verge

Источник изображения: The Verge

С учётом федеральной налоговой льготы, предполагающей скидку в $7500, цена электромобиля будет ещё ниже. Volkswagen сообщила, что стоимость доставки ID.4 2023 составит $1295.

ID.4 является самым популярным электромобилем Volkswagen. С момента старта его выпуска в 2021 году компания поставила 190 000 единиц по всему миру. Снизить цену электромобиля позволила локализация производства в США. В Германии в 2021 году, на момент запуска производства, базовая модель ID.4 предлагалась по рекомендованной цене $41 230.

Первоначально автопроизводитель планировал установить цену ID.4 в США от $35 000 или от $27 500 с учётом федерального налогового кредита. Однако объявленная в четверг цена оказалась выше запланированной ранее, так как за четыре года производство электромобилей и сырьё заметно выросли в цене.

По словам исследователей, средняя стоимость сырья, включая кобальт, никель и литий, необходимых для производства аккумулятора для электромобиля, сейчас составляет около $8255 на одно транспортное средство.

Поставки ID.4 2023 в США начнутся в октябре 2022 года. Электромобиль будет предлагаться в трех комплектациях — Standard/Pro, S и S Plus — с аккумуляторами на 62 кВт·ч и 82 кВт·ч и задним или полным приводом. Базовая модель ID.4 Standard получит батарею ёмкостью 62 кВт·ч, обеспечивающую запас хода в 335 км по циклу EPA.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
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