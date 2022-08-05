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Tesla не сможет предложить электрический пикап Cybertruck по заявленным изначально ценам

К июлю у всех следящих за деятельностью компании Tesla обывателей появилась уверенность в том, что производство необычного электрического пикапа Cybertruck стартует не ранее середины 2023 года, поскольку об этом неоднократно заявил Илон Маск (Elon Musk). На очередном собрании акционеров на этой неделе он добавил, что Tesla не сможет предложить пикап по тем ценам и с теми характеристиками, которые были заявлены изначально.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Напомним, что в базовой версии с единственным электродвигателем Cybertruck первое время был доступен к заказу по цене $39 900, версия с двумя электродвигателями предлагалась по цене от $49 900, а наличие трёх электромоторов поднимало стоимость машины до $69 900. Постепенно Tesla убрала раздел, который позволял оформить предварительный заказ на Cybertruck, с главной страницы своего сайта, а также скрыла не только технические характеристики электромобиля, но и его цены. Впрочем, технически оформить предварительный заказ можно до сих пор, просто конечную стоимость электромобиля клиент узнает ближе к началу производства.

Как сообщает CNBC, на ежегодном собрании акционеров в Техасе Илон Маск вынужден был признать, что Cybertruck не будет предлагаться по тем ценам и с теми характеристиками, которые были объявлены в момент анонса этой модели осенью 2019 года. По словам главы компании, нельзя было в тот момент предвидеть уровень инфляции, с которым производители столкнулись в настоящее время. По сути, это означает, что Cybertruck будет предлагаться по более высоким ценам, а вот что изменится в технических характеристиках пикапа по сравнению с осенью 2019 года, Илон Маск так и не пояснил. Возможно, ради экономии придётся отказаться от печально известных пуленепробиваемых стёкол, которые не смогли подтвердить своего главного качества на презентации.

Уже в ближайшие пару месяцев на предприятии в Техасе компания Tesla начнёт устанавливать оборудование, необходимое для серийного производства Cybertruck. Напомним, что здесь же будет организовано производство грузовиков Semi, спорткаров Roadster второго поколения, человекоподобных роботов Optimus и роботизированных такси.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: tesla, cybertruck, электромобиль, илон маск
tesla, cybertruck, электромобиль, илон маск
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