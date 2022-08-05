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Колоритное приключение Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation появится на ПК

Издательство Neos и разработчики из Millennium Kitchen анонсировали дату выхода Switch-версии своего приключения Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation — The Endless Seven-Day Journey и подтвердили релиз игры на ПК.

Источник изображений: Neos Corporation

Источник изображений: Neos Corporation

Как стало известно, The Endless Seven-Day Journey поступит в продажу для Nintendo Switch уже 11 августа. В Nintendo eShop стартовали предзаказы (2159 рублей с учётом скидки), но из-за введённых ограничений в России они недоступны.

PS4-версия всё ещё запланирована на август, а на PC (Steam, EGS) игра появится в сентябре. На странице в сервисе Valve при этом тоже значится август, хотя в SteamDB до недавних пор было указано 29 сентября.

Анонс даты и сроков выхода Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation на перечисленных платформах сопроводили аж тремя трейлерами: полноценным (см. выше), двухминутным и полуминутным.

The Endless Seven-Day Journey повествует о пятилетнем мальчике Синносукэ Нохаре, который с семьёй отправляется на летний отдых в деревню. В новом месте юный герой встречает будто знакомые лица и фантастических существ.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Анонс, PlayStation, Nintendo,
Теги: shin-chan: me and the professor on summer vacation — the endless seven-day journey, millennium kitchen, neos corporation, приключение
shin-chan: me and the professor on summer vacation — the endless seven-day journey, millennium kitchen, neos corporation, приключение
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