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Tesla выпустила тизер с изображением рук прототипа робота-гуманоида Optimus

В преддверии мероприятия AI Day #2 компания Tesla выпустила тизер с рендером рук прототипа гуманоидного робота Optimus. Предварительная премьера модели должна была состояться 19 августа, но не так давно Илон Маск (Elon Musk) выступил с заявлением о пересмотре планов.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

В прошлом году первый Tesla AI Day был посвящён преимущественно системе автономного вождения Tesla. Кроме того, разработчик анонсировал суперкомпьютер Dojo и планы выпуска робота-гуманоида — Tesla Optimus. Ожидалось, что AI Day #2 пройдёт ровно через год после первого, но позже Маск сообщил, что мероприятие переносится на 30 сентября. Бизнесмен пообещал, что задержка позволит Tesla подготовить рабочий прототип к указанной дате.

На встрече с акционерами Маск представил новое изображение Tesla Optimus для продвижения Tesla AI Day #2. На нём изображены руки, предположительно — реального прототипа робота.

В ходе прошлого мероприятия Маск не просто анонсировал проект, но и после продолжил продвигать его, несмотря на активную критику, сообщив, что производство робота запланировано уже на 2023 год — очень ранняя дата для такого амбициозного проекта. Впрочем, глава Tesla уже заявлял, что разработка робота является приоритетным для компании направлением деятельности в 2022 году.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Теперь Маск снова подтвердил намерение сделать бизнес по выпуску роботов более масштабным, чем проект производства электромобилей, добавив, что в долгосрочной перспективе Optimus приобретут большее значение, чем транспорт. В одном из заявлений он даже утверждал, что создание человекоподобных машин поможет решить проблему с нехваткой рабочих рук и в целом снизить стоимость производства в промышленности. Такие роботы должны будут найти применение и на предприятии Tesla в Техасе, которое начало свою работу этой весной — там же они начнут выпускаться со следующего года.

Для реализации проекта Tesla намерена использовать свой опыт по разработке и использованию силовой электроники и аккумуляторов, а также систем на базе алгоритмов искусственного интеллекта. По словам Маска, сначала робот будет запрограммирован на выполнение простейших повторяющихся задач, включая производственные, но со временем будет совершенствоваться для выполнения всё более широкого круга работ, что сделает его полезным для использования как коммерческими компаниями, так и обычными потребителями.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, мир роботехники, разработка и производство электроники,
Теги: tesla, илон маск, робот, optimus
tesla, илон маск, робот, optimus
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