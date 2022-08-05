3DNews Новости Software PlayStation Тестирование кроссплея в гоночном симуля...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Тестирование кроссплея в гоночном симуляторе F1 22 начнётся уже сегодня

Издательство Electronic Arts и разработчики из принадлежащей ему британской студии Codemasters анонсировали тестирование кроссплатформенного мультиплеера в своём гоночном симуляторе F1 22.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Как стало известно, испытания пройдут на всех целевых платформах F1 22 (кроме EGS) в формате двух сессий: с 5 августа в 14:00 по московскому времени до 8 августа в 2:00 и с 12 августа в 14:00 до 15 августа в 2:00.

Пользователи F1 22 смогут опробовать новую функцию в режиме социальной гонки и парной карьеры. Полноценный дебют кроссплатформенного мультиплеера запланирован на конец августа текущего года.

Кроссплей призван улучшить подбор игроков и позволить друзьям гоняться вместе независимо от платформы. При желании, впрочем, сетевой режим можно будет ограничить устройствами одного семейства.

F1 22 вышла на PC (Steam, Origin, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Патч от 2 августа добавил в игру португальскую трассу, а 12 сентября список треков пополнится автодромом в Шанхае.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Видео: первые 15 минут симулятора Two Point Campus про строительство и управление университетом
Сегодняшнее обновление добавит в F1 22 португальскую трассу, а сентябрьское — китайскую
Для гоночного симулятора F1 22 вышел первый пострелизный патч
Гоночный симулятор F1 22 стал доступен покупателям «чемпионского» издания и получил первые оценки
Assassin’s Creed Valhalla обзавелась обещанным роглайт-режимом Forgotten Saga
Следующей игрой в серии лабиринтных аркад Bomberman станет ритм-экшен для Apple Arcade
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Спорт, Гонки, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: f1 22, codemasters, electronic arts, гоночная игра, спорт
f1 22, codemasters, electronic arts, гоночная игра, спорт
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор Chrome OS Flex — легковесной операционной системы для старых компьютеров 51
Обзор смартфона Samsung Galaxy A53: звезда параллельного импорта? 29
Обзор Keenetic Linear: VoIP-шлюз и микроАТС для дома и малого бизнеса 3
Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro: недорого, но на стиле 1

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Земля стала вращаться быстрее и никто не знает почему
Ракета Falcon 9 для будущей пилотируемой миссии на МКС столкнулась с мостом при транспортировке
Стример первым в истории прошёл Halo 2 на высочайшей возможной сложности без смертей — 18 лет это считалось почти невозможным
Россия доставила во Францию электротехническое оборудование для термоядерного реактора ИТЭР
SSD оказались несопоставимо вреднее для экологии, чем HDD
Tencent стремится увеличить свою долю в издательстве Ubisoft 39 мин.
Видео: первые 15 минут симулятора Two Point Campus про строительство и управление университетом 2 ч.
Видео: в новом трейлере «одержимого» роглайка Cult of the Lamb рассказали о четырёх особых боссах 2 ч.
«Яндекс Браузер» научился переводить и озвучивать по-русски прямые эфиры на YouTube — задействовано сразу четыре нейросети 3 ч.
Первые пользовательские скриншоты ПК-версии Marvel’s Spider-Man просочились в Сеть за неделю до релиза 4 ч.
Дату выхода стратегии Men of War II объявят уже скоро — игра всё ещё запланирована на этот год 6 ч.
Beyond Good & Evil 2 подала признаки жизни — у игры появился новый ведущий сценарист 6 ч.
Минцифры опровергло ужесточение условий включения продуктов в реестр российского ПО 6 ч.
Blizzard не станет проводить третье публичное бета-тестирование Overwatch 2 7 ч.
Второе дополнение к Back 4 Blood называется Children of the Worm и стартует в этом месяце 7 ч.
Motorola выбрала новую дату анонса флагманских смартфонов Moto X30 Pro и Razr 2022 60 мин.
Смартфон Realme 9i 5G с процессором Dimensity 810 дебютирует 18 августа 2 ч.
Индия построит самую большую в мире плавучую солнечную электростанцию — мощностью 0,6 ГВт 2 ч.
MSI представила киберспортивный монитор G2422 с частотой обновления 170 Гц 2 ч.
Virgin Galactic снова отложила полёты с космическими туристами — акции рухнули на 12 % 2 ч.
Samsung представила смартфон Galaxy A23 5G с чипом Snapdragon 695 и пятью камерами 3 ч.
Процессоры AMD Ryzen и графика Radeon RX появится в большем числе электромобилей 4 ч.
Corsair отчиталась о падении выручки и чистых убытках в $59 млн 4 ч.
Продажи процессоров для смартфонов в первом квартале подскочили на треть — Qualcomm заняла почти 45 % рынка 4 ч.
Инвесторы Tesla одобрили дробление акций 3 к 1 4 ч.