Тестирование кроссплея в гоночном симуляторе F1 22 начнётся уже сегодня

Издательство Electronic Arts и разработчики из принадлежащей ему британской студии Codemasters анонсировали тестирование кроссплатформенного мультиплеера в своём гоночном симуляторе F1 22.

Как стало известно, испытания пройдут на всех целевых платформах F1 22 (кроме EGS) в формате двух сессий: с 5 августа в 14:00 по московскому времени до 8 августа в 2:00 и с 12 августа в 14:00 до 15 августа в 2:00.

Пользователи F1 22 смогут опробовать новую функцию в режиме социальной гонки и парной карьеры. Полноценный дебют кроссплатформенного мультиплеера запланирован на конец августа текущего года.

Кроссплей призван улучшить подбор игроков и позволить друзьям гоняться вместе независимо от платформы. При желании, впрочем, сетевой режим можно будет ограничить устройствами одного семейства.

F1 22 вышла на PC (Steam, Origin, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Патч от 2 августа добавил в игру португальскую трассу, а 12 сентября список треков пополнится автодромом в Шанхае.