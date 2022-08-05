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Илон Маск предрёк мягкую рецессию, которая продлится полтора года

На ежегодном собрании акционеров Tesla глава компании Илон Маск (Elon Musk) сперва отшучивался, что формирование макроэкономических прогнозов — это верная дорога к катастрофе, но потом заявил, что динамика цен на закупаемые компанией товары позволяет ему определить сроки и характер начинающейся рецессии: она будет мягкой и продлится полтора года.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Напомним, что недавно глава Tesla уже отмечал, что цены на закупаемые компанией товары начали снижаться, хотя говорить о сроках коррекции цен на собственную продукцию компания пока не готова. Ранее он пояснял, что Tesla будет готова снизить цены на электромобили в том случае, если рост цен на материалы прекратится или сменится некоторым снижением. В этом году автопроизводитель активно повышал цены на электромобили, порой до $10 000 за раз. Маск объяснял такую активность необходимостью обезопасить компанию от будущих колебаний цен, ведь на выпуск заказанного клиентом электромобиля и его доставку сейчас уходит несколько месяцев, а ситуация на рынке резко меняется.

По оценкам Илона Маска, пик инфляции уже пройден, а если рецессия и будет наблюдаться, то окажется относительно мягкой и не продлится более 18 месяцев. Обсуждая перед акционерами планы по расходованию средств на ближайшие годы, глава компании пояснил, что в основном финансы будут направляться на расширение производства и исследования. Не исключён, однако, и выкуп акций, но многое будет зависеть от экономической обстановки и общего благополучия самой компании Tesla.

Попутно миллиардер подчеркнул, что Tesla в прошлом году получила 3 млн резюме от соискателей, и наряду со SpaceX эта компания является одним из самых привлекательных мест работы для студентов инженерных специальностей. Принятых на работу специалистов обе компании готовы обменивать между собой, если сотрудники проявят в этом заинтересованность. В заключение Илон Маск добавил, что Tesla прекрасно справилась бы без него в статусе генерального директора, даже если бы он был похищен инопланетянами, но позднее добавил, что не собирается покидать этот пост по собственному желанию.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: tesla, илон маск, рецессия, экономика, spacex
tesla, илон маск, рецессия, экономика, spacex
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