Смарт-часы Oppo Watch 3 с функцией снятия ЭКГ дебютируют 10 августа

Китайская компания Oppo опубликовала тизеры, раскрывающие дату презентации умных наручных часов Watch 3: гаджет дебютирует в среду на следующей неделе — 10 августа.

Как сообщалось ранее, в основу устройства ляжет новейшая аппаратная платформа Snapdragon W5 Gen 1 разработки Qualcomm. Архитектура процессора предусматривает наличие ядер Arm Cortex-A53 и Cortex-M55, контроллера беспроводной связи Bluetooth 5.3 с небольшим энергопотреблением и пр. Дополнительно будет установлен чип-компаньон Apollo 4 Plus.

Говорится, что часы смогут регистрировать электрокардиограмму (ЭКГ), отслеживать изменения частоты сердечных сокращений и осуществлять мониторинг уровня содержания кислорода в крови.

Гаджет получит 1,91-дюймовый дисплей AMOLED LTPO, приёмник GPS и контроллер NFC. Упомянута поддержка технологии eSIM для подключения к сотовым сетям без использования обычной физической SIM-карты. Новинка будет заключена в герметичный корпус (стандарт 5ATM) с вращающейся кнопкой в правой части.

Аккумулятор обеспечит до пяти дней работы в обычном режиме и до 15 суток в режиме энергосбережения. Покупатели смогут выбирать между версиями в серебристом и чёрном исполнениях с ремешками разного цвета.