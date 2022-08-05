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Смарт-часы Oppo Watch 3 с функцией снятия ЭКГ дебютируют 10 августа

Китайская компания Oppo опубликовала тизеры, раскрывающие дату презентации умных наручных часов Watch 3: гаджет дебютирует в среду на следующей неделе — 10 августа.

Источник изображений: Fone Arena

Источник изображений: Fone Arena

Как сообщалось ранее, в основу устройства ляжет новейшая аппаратная платформа Snapdragon W5 Gen 1 разработки Qualcomm. Архитектура процессора предусматривает наличие ядер Arm Cortex-A53 и Cortex-M55, контроллера беспроводной связи Bluetooth 5.3 с небольшим энергопотреблением и пр. Дополнительно будет установлен чип-компаньон Apollo 4 Plus.

Говорится, что часы смогут регистрировать электрокардиограмму (ЭКГ), отслеживать изменения частоты сердечных сокращений и осуществлять мониторинг уровня содержания кислорода в крови.

Гаджет получит 1,91-дюймовый дисплей AMOLED LTPO, приёмник GPS и контроллер NFC. Упомянута поддержка технологии eSIM для подключения к сотовым сетям без использования обычной физической SIM-карты. Новинка будет заключена в герметичный корпус (стандарт 5ATM) с вращающейся кнопкой в правой части.

Аккумулятор обеспечит до пяти дней работы в обычном режиме и до 15 суток в режиме энергосбережения. Покупатели смогут выбирать между версиями в серебристом и чёрном исполнениях с ремешками разного цвета.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: oppo, часы, смарт-часы, носимая электроника, носимые устройства
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