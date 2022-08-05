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Запуск спутников связи «Гонец-М» с Восточного намечен на конец октября

Первый запуск трёх космических аппаратов семейства «Гонец-М» с космодрома Восточный предварительно запланирован на 22 октября. Об этом сообщил осведомлённый источник в ракетно-космической отрасли.

Источник изображения: ИСС

Источник изображения: ИСС

Названные спутники являются основой платформы персональной связи «Гонец-Д1М». Она обеспечивает передачу данных и предоставление услуг подвижной связи абонентам в глобальном масштабе. Инфраструктура «Гонец-Д1М» включает наземные станции в Москве, Южно-Сахалинске и Железногорске (Красноярский край). Платформа служит для обеспечения связью труднодоступных территорий, организации сетей передачи данных в интересах различных ведомств, промышленного, экологического и научного мониторинга.

Источник изображения: «Роскосмос»

Источник изображения: «Роскосмос»

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает, что разгонный блок «Фрегат», предназначенный для запуска аппаратов связи «Гонец-М», уже прибыл на Восточный. Теперь специалистам предстоит провести с «Фрегатом» полный цикл электрических и пневмовакуумных испытаний.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: гонец, спутник, космос, связь, россия
гонец, спутник, космос, связь, россия
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