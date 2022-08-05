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Twitter отрицает обвинения Илона Маска в том, что ему предоставляли недостоверную информацию, затягивая в сделку

На этой неделе стали известны основные положения встречного иска Илона Маска (Elon Musk) к руководству компании Twitter, которую он в апреле оценил в $44 млрд, но к июлю отказался от намерений покупать активы этой социальной сети. Как утверждается в иске, Twitter снабдила его недостоверной информацией о структуре своей аудитории, и это само по себе является достаточным основанием для отказа от заключения сделки.

Источник изображения: Reuters, Dado Ruvic

Источник изображения: Reuters, Dado Ruvic

Представители интересов Илона Маска утверждают, что действительное количество монетизируемых ежедневно проявляющих активность пользователей Twitter на 65 млн меньше тех 238 млн человек, которые упоминаются в документации социальной сети, подготовленной к сделке с миллиардером. По мнению Маска, количество потребителей рекламы на страницах Twitter не превышает 16 млн человек, и это тоже значительно меньше заявленного компанией параметра. Адвокаты главы Tesla и SpaceX убеждены, что руководство Twitter скрывало от потенциального покупателя достоверные данные, столкнувшись со снижением стоимости активов компании и опасаясь переоценки сделки в меньшую сторону.

Илон Маск просит суд признать компанию Twitter нарушившей условия предварительного соглашения, которое они заключили в апреле. По мнению нанятых Маском экспертов, по состоянию на начало июня не менее одной трети всех активных учётных записей Twitter носило сомнительный характер, используясь для распространения спама и не ассоциируясь с реальными пользователями. Сторона Twitter настаивает, что все предоставленные Маску данные являются достоверными, а он пытается ими манипулировать, чтобы избежать заключения сделки, которая более не отвечает его интересам. Среди прочих причин подобного поведения Маска представители Twitter упоминают снижение стоимости прочих активов, принадлежащих миллиардеру — вроде тех же акций Tesla, выручка от продажи которых должна была частично покрывать расходы на приобретение активов социальной сети.

Самое интересное, что в тексте поданного Илоном Маском судебного иска миллиардер благодарит Twitter за возможность открыто высказывать своё мнение и называет себя ярым сторонником принципа свободы слова и активным пользователем платформы. Напомним, судебное заседание по этой сделке должно состояться 17 октября и завершиться в течение пяти рабочих дней. Пока стороны пытаются собрать доказательную базу, позволяющую отстаивать свои позиции в суде. Свидетелями по делу могут выступить представители инвестиционных компаний и банков, с которыми Маск вёл переписку и переговоры в расчёте получить необходимые для частичной оплаты активов Twitter средства.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: twitter, илон маск, сделка, судебное разбирательство
twitter, илон маск, сделка, судебное разбирательство
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