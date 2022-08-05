Twitter отрицает обвинения Илона Маска в том, что ему предоставляли недостоверную информацию, затягивая в сделку

На этой неделе стали известны основные положения встречного иска Илона Маска (Elon Musk) к руководству компании Twitter, которую он в апреле оценил в $44 млрд, но к июлю отказался от намерений покупать активы этой социальной сети. Как утверждается в иске, Twitter снабдила его недостоверной информацией о структуре своей аудитории, и это само по себе является достаточным основанием для отказа от заключения сделки.

Представители интересов Илона Маска утверждают, что действительное количество монетизируемых ежедневно проявляющих активность пользователей Twitter на 65 млн меньше тех 238 млн человек, которые упоминаются в документации социальной сети, подготовленной к сделке с миллиардером. По мнению Маска, количество потребителей рекламы на страницах Twitter не превышает 16 млн человек, и это тоже значительно меньше заявленного компанией параметра. Адвокаты главы Tesla и SpaceX убеждены, что руководство Twitter скрывало от потенциального покупателя достоверные данные, столкнувшись со снижением стоимости активов компании и опасаясь переоценки сделки в меньшую сторону.

Илон Маск просит суд признать компанию Twitter нарушившей условия предварительного соглашения, которое они заключили в апреле. По мнению нанятых Маском экспертов, по состоянию на начало июня не менее одной трети всех активных учётных записей Twitter носило сомнительный характер, используясь для распространения спама и не ассоциируясь с реальными пользователями. Сторона Twitter настаивает, что все предоставленные Маску данные являются достоверными, а он пытается ими манипулировать, чтобы избежать заключения сделки, которая более не отвечает его интересам. Среди прочих причин подобного поведения Маска представители Twitter упоминают снижение стоимости прочих активов, принадлежащих миллиардеру — вроде тех же акций Tesla, выручка от продажи которых должна была частично покрывать расходы на приобретение активов социальной сети.

Самое интересное, что в тексте поданного Илоном Маском судебного иска миллиардер благодарит Twitter за возможность открыто высказывать своё мнение и называет себя ярым сторонником принципа свободы слова и активным пользователем платформы. Напомним, судебное заседание по этой сделке должно состояться 17 октября и завершиться в течение пяти рабочих дней. Пока стороны пытаются собрать доказательную базу, позволяющую отстаивать свои позиции в суде. Свидетелями по делу могут выступить представители инвестиционных компаний и банков, с которыми Маск вёл переписку и переговоры в расчёте получить необходимые для частичной оплаты активов Twitter средства.