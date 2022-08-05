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Наушники Samsung Galaxy Buds 2 Pro получат 10-мм динамики и поддержку Bluetooth 5.3

Интернет-источники опубликовали пресс-изображения и информацию о характеристиках полностью беспроводных наушников (TWS) погружного типа Galaxy Buds 2 Pro, которые готовит к выпуску компания Samsung.

Источник изображений: MySmartPrice

Источник изображений: MySmartPrice

Новинка показана на рендерах в трёх цветовых исполнениях — Zenith Grey (серо-чёрный), Zenith White (белый) и Bora Purple (фиолетовый). Сообщается, что вкладыши наделены 10-мм излучателями. Наушники созданы при участии специалистов AKG в области аудиотехники.

В оснащение входит контроллер Bluetooth 5.3. Реализована система интеллектуального активного шумоподавления (ANC). Режим Transparency Mode позволит слышать определённые звуки внешнего мира.

Модули имеют защиту от влаги и пыли в соответствии со стандартом IPX7. Время автономной работы составит до восьми часов на одной зарядке (без ANC). Зарядный футляр позволит довести данное значение до 29 часов.

Официальная презентация Galaxy Buds 2 Pro ожидается 10 августа в рамках мероприятия Samsung Galaxy Unpacked, на котором дебютируют смартфоны с гибким дисплеем Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Цена наушников составит приблизительно 230 евро.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: samsung, galaxy buds, наушники, беспроводные наушники, tws
samsung, galaxy buds, наушники, беспроводные наушники, tws
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