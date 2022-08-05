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Ракета Falcon 9 для будущей пилотируемой миссии на МКС столкнулась с мостом при транспортировке

В прошлом месяце стало известно, что ракета-носитель SpaceX Falcon 9, которую планируется использовать для реализации миссии по доставке четырёх человек на Международную космическую станцию, была повреждена во время транспортировки к месту испытаний. Теперь же было объявлено, что ускоритель повредился при столкновении с мостом.

Ракета Falcon 9 перед стартом с партией спутников Starlink / Источник изображения: SpaceX

Ракета Falcon 9 перед стартом с партией спутников Starlink / Источник изображения: SpaceX

Об этом журналистам рассказал Бенджамин Рид (Benjamin Reed), директор программы пилотируемых полётов SpaceX во время брифинга, организованного Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США. Из-за этого инцидента пилотируемую миссию Crew-5, в состав экипажа которой вошла россиянка Анна Кикина, перенесли на конец сентября, хотя изначально её планировалось осуществить в первых числах месяца.

«Разгонная ступень вошла в контакт с мостом на маршруте», — рассказал Бенджамин Рид во время общения с журналистами. Он сообщил, что ступень ракеты транспортировалась привычным способом и находилась на тягаче с прицепом, который перевозил её из производственного предприятия SpaceX в Хоторне, штат Калифорния, в испытательный центр в Макгрегоре, штат Техас, когда произошёл инцидент.

Члены экипажа Crew-5 во время недавнего брифинга / Источник изображения: NASA

Члены экипажа Crew-5 во время недавнего брифинга / Источник изображения: NASA

«Мы оценили ущерб. Это было достаточно незначительное столкновение, но оно всё же нанесло некоторые повреждения. Мы решили заменить композитную промежуточную ступень и некоторые другие компоненты первой ступени», — сообщил Рид. Он также добавил, что инженеры SpaceX провели «очень тщательный анализ и испытания», чтобы оценить состояние ракеты-носителя Falcon 9. В это же время SpaceX уведомила членов экипажа о состоянии носителя.

Напомним, в состав экипажа Crew-5, помимо россиянки Анны Кикиной, вошли астронавты NASA Николь Манн (Nicole Mann) и Джош Кассада (Josj Cassada), а также японский астронавт Коичи Ваката (Koichi Wakata).

«У нас были очень прозрачные разговоры с ними <…> Все, безусловно, едины в том, что оборудование должно быть надёжным и безопасным. Мы полностью уверены, что NASA, SpaceX и международные партнёры не посадят нас на ракету или космический корабль, которые, по их мнению, не готовы к полёту», — рассказала Николь Манн журналистам. Она также сообщила, что руководство SpaceX часто контактировало с экипажем, донося информацию о «модификациях и проблемах», связанных с повреждением ускорителя.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: falcon 9, spacex, ракета-носитель, crew-5
falcon 9, spacex, ракета-носитель, crew-5
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Ракета Falcon 9 для будущей пилотируемой миссии на МКС столкнулась с мостом при транспортировке
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