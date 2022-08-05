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G.Skill выпустила ПК-корпуса MD2 с оригинальной лицевой панелью и RGB-подсветкой

Компания G.Skill International Enterprise Co., Ltd. анонсировала компьютерные корпуса серии MD2, о подготовке которых сообщалось в июне. Представлены версии Phantom Black и Phantom White в чёрном и белом цвете соответственно.

Источник изображений: G.Skill

Источник изображений: G.Skill

Новинки получили оригинальную фронтальную панель с изогнутой многослойной секцией. Имеется адресуемая подсветка RGB, контролировать работу которой можно посредством технологии ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion или ASRock Polychrome RGB. Левая боковая стенка изготовлена из закалённого стекла толщиной 4 мм.

Возможна установка материнских плат формата АТХ, семи карт расширения, двух накопителей типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё двух устройств хранения данных на 2,5 дюйма. Длина графических ускорителей может достигать 395 мм. На верхнюю панель выведены гнёзда для микрофона и наушников, а также два порта USB 3.0.

Допускается применение воздушного и жидкостного охлаждения. В первом случае можно задействовать до семи вентиляторов диаметром 120 мм, во втором — два радиатора стандарта 360 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 170 мм.

Цена корпусов G.Skill MD2 составляет приблизительно 70–75 долларов США.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: g.skill, корпус
g.skill, корпус
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