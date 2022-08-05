Китай запустил на орбиту в режиме секретности многоразовый тестовый космический корабль

Китайское государственное информационное агентство «Синьхуа» сообщило о запуске на околоземную орбиту тестового многоразового космического корабля, не предоставив никаких дополнительных подробностей об этом событии. В таком же режиме секретности Поднебесная запустила многоразовый космический корабль в сентябре 2020 года, который находился на орбите чуть менее двух дней.

Для запуска нынешнего тестового экземпляра космического корабля использовалась ракета «Чанчжэн-2F» (Long March 2F, CZ-2F) с грузоподъёмностью более 8 тонн. Поэтому есть все основания предположить, что он может быть аналогичен по размеру и функциям космоплану X-37B ВВС США.

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (China Aerospace Science and Technology Corp, CASC) запустила в прошлом году суборбитальный космоплан многоразового использования. «В отличие от модели повторного использования ракет, принятой SpaceX, космоплан может взлетать из обычного аэропорта, чтобы доставить космический корабль на орбиту. Это произведёт революцию в космическом транспорте будущего», — сообщил в 2018 году телеканалу CCTV представитель другой китайской госкорпорации CASIC Чжан Хунвэнь (Zhang Hongwen), которая работает над созданием космоплана Tengyun.

Между тем беспилотный автоматический многоразовый «космический самолёт» X-37B ВВС США, который в настоящее время находится на орбите в рамках очередной, шестой по счёту миссии, бьёт рекорды по длительности пребывания в космосе, уже преодолев рубеж в 800 дней.