Дату выхода стратегии Men of War II объявят уже скоро — игра всё ещё запланирована на этот год

Издательство Fulqrum (бывшая 1C Entertainment) и студия Best Way в рамках первого дневника разработки своей стратегии в реальном времени Men of War II поделились новыми подробностями игры.

По словам гейм-дизайнера Андрея Галеты, в сюжетном плане Men of War II представляет собой совокупность реальных исторических сражений и привычных для серии отдельных заданий.

Галета подчеркнул, что все миссии в Men of War II можно пройти в кооперативе (до пяти человек). У каждого участника сессии будет личное подкрепление и уникальный дивизион (пехота, артиллерия, танки).

Men of War II предложит свыше 300 видов техники, а ещё больше добавят с патчами. Галета также подтвердил появление «диверсионной курицы-невидимки». Можно ли будет в проекте швыряться курицами, разработчик не уточнил.

Выпуск Men of War II всё ещё ожидается в текущем году (точную дату выхода объявят в скором времени) — команда уже завершила основную работу и перешла к полировке. Игра появится в Steam, Epic Games Store и других сервисах.