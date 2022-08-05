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Fractal Design представила корпус Define 7 Nano для компактных ПК

Компания Fractal Design анонсировала корпус Define 7 Nano, на базе которого можно создать игровой настольный компьютер небольшого форм-фактора. Допускается применение материнских плат типоразмера Mini-ITX и Mini-DTX.

Источник изображений: Fractal Design

Источник изображений: Fractal Design

Новинка получила лаконичный дизайн с алюминиевой фронтальной панелью. Левая боковая стенка может быть изготовлена из закалённого стекла или металла: во втором случае применяется звукопоглощающий материал. Общие габариты составляют 399 × 205 × 361 мм, вес — 7,1 кг.

Предусмотрены посадочные места только для двух карт расширения. Длина графического ускорителя может достигать 331 мм (306 мм с передним вентилятором), длина блока питания — 165 мм (200 мм без корзины для накопителей). Компьютер может быть оборудован одним устройством хранения данных формата 3,5/2,5 дюйма и двумя устройствами на 2,5 дюйма.

Вентиляторы монтируются по следующей схеме: 2 × 120/140 мм спереди, 2 × 120 мм или 1 × 140 мм сверху, 1 × 120 мм сзади и 1 × 120 мм внизу. Можно развернуть жидкостное охлаждение с фронтальным радиатором стандарта до 280 мм и тыльным радиатором на 120 мм. Высота процессорного кулера может достигать 167 мм.

Интерфейсный блок в верхней части содержит разъём USB 3.1 Gen 2 Type-C, по два порта USB 3.0 и USB 2.0, гнёзда на 3,5 мм для наушников и микрофона.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: fractal design, корпус
fractal design, корпус
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