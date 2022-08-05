Минцифры пообещало, что скорость мобильного интернета в России не упадёт

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) развеяло опасения по поводу возможного снижения скорости мобильного интернет-доступа в стране.

Ранее эксперты высказывали предположения, что в сложившейся геополитической обстановке операторы будут вынуждены уменьшить пропускную способность мобильных каналов связи с целью сокращения нагрузки на сети. Связано это с тем, что крупные телекоммуникационные компании прекратили поставки оборудования в Россию. Так, Ericsson и Nokia свернули бизнес в РФ, а Huawei приостановила заключение контрактов на отгрузку своей продукции.

Однако в Минцифры уверяют, что предпосылок для снижения скорости мобильного интернета в России в настоящее время нет. Запаса оборудования для поддержания темпов развития инфраструктуры у операторов хватит ещё более чем на год. К тому же из-за блокировки ряда зарубежных онлайн-сервисов и их отказа от работы в России уменьшились темпы роста потребления мобильного интернет-трафика. А в перспективе в РФ планируется наладить производство собственных телекоммуникационных решений.

«Сейчас важно запустить производство собственного оборудования, Минцифры совместно с Минпромторгом и отраслью реализуются меры по ускорению создания собственных производств базовых станций. Параллельно продолжается поиск надёжных партнёров для построения новых кооперационных производственных цепочек», — приводит газета «Известия» заявления представителей Минцифры.

Так или иначе, операторы уже заняты переконфигурированием сетей. Кроме того, решаются вопросы о закупках оборудования и тестировании новых решений на предмет взаимозаменяемости и совместимости с существующей инфраструктурой.