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Corsair отчиталась о падении выручки и чистых убытках в $59 млн

Компания Corsair Gaming опубликовала отчёт о деятельности во второй четверти текущего финансового года, которая была закрыта 30 июня. Сообщается, что негативное влияние на результаты оказали сложившаяся геополитическая обстановка и снизившаяся активность потребителей, особенно на европейском рынке.

Источник изображений: Corsair

Источник изображений: Corsair

Выручка за трёхмесячный период составила $283,9 млн. Для сравнения: годом ранее этот показатель равнялся $472,9 млн. Таким образом, падение достигло приблизительно 40 %.

Доход в сегменте периферийных устройств для любителей игр и создателей контента за год сократился со $155,2 млн до $89,0 млн. Ещё $194,9 млн принесли игровые системы и компоненты ($317,7 млн во втором квартале 2021 года).

Операционные убытки составили $55,0 млн против $34,7 млн операционной прибыли годом ранее. Чистые убытки оказались на уровне $59,4 млн, или 62 цента в пересчёте на одну ценную бумагу. Годом ранее Corsair Gaming показала чистую прибыль в размере $27,7 млн, или 28 центов на акцию.

По итогам текущего года в целом компания теперь ожидает продемонстрировать выручку от $1,35 млрд до $1,45 млрд. Операционная прибыль при этом прогнозируется в диапазоне $35–$50 млн.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: corsair, финансовые результаты, финансовый отчёт, выручка, убытки
corsair, финансовые результаты, финансовый отчёт, выручка, убытки
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