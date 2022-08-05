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Процессоры AMD Ryzen и графика Radeon RX появится в большем числе электромобилей

Флагманские электромобили Tesla Model S и Model X перешли на использование компонентов AMD после рестайлинга в прошлом году, и предметом особой гордости партнёров стала возросшая производительность бортовой мультимедийной системы, которая позволяла запускать достаточно требовательные игры и приблизилась к возможностям современных игровых консолей. Теперь AMD при поддержке ECARX готова предлагать свои дискретные графические решения разным автопроизводителям.

Источник изображения: ECARX

Источник изображения: ECARX

Напомним, что младшие Tesla Model 3 и Model Y в ходе плановой модернизации тоже перешли на использование компонентов AMD, пусть и более скромных в лице процессоров Ryzen для встраиваемых систем, но это позволило значительно повысить отзывчивость пользовательского интерфейса бортовой мультимедийной системы, который в целом очень насыщен графической информацией и постоянно эволюционирует в этом смысле.

Сегодня пресс-релиз на сайте AMD возвестил, что компания начала сотрудничать с ECARX — производителем бортовых информационно-развлекательных систем для автомобилей. Решениями этой марки, например, оснащаются новейшие модели Volvo и её материнской корпорации Geely. Первый цифровой водительский кокпит, как его именуют партнёры, будет создан совместными усилиями к концу 2023 года, объединив процессоры Ryzen Embedded V2000 и дискретную графику серии Radeon RX 6000 с архитектурой RDNA 2.

Поддержка множественных дисплеев, включая проекционные и богатых развлекательных функций для пассажиров второго ряда в такой системе будет сочетаться с наличием богатого инструментария для водителя, включая систему распознавания голосовых команд с несколькими рабочими зонами внутри салона. Соответственно, решения AMD могут появиться в продукции тех автопроизводителей, которые будут сотрудничать с ECARX.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, процессоры, видеокарты, разработка и производство электроники,
Теги: ryzen embedded, radeon rx 6000, rdna 2, amd, электромобиль
ryzen embedded, radeon rx 6000, rdna 2, amd, электромобиль
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