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В России вышли прочные смарт-часы Amazfit T-Rex 2 с GPS по цене 16 990 рублей

На российском рынке дебютировали умные наручные часы повышенной прочности Amazfit T-Rex 2 с продолжительным временем автономной работы. Устройство поддерживает более 150 спортивных режимов для самых разных типов активности.

Источник изображений: Amazfit

Источник изображений: Amazfit

Гаджет оборудован 1,39-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 454 × 454 точки и пиксельной плотностью 326 PPI (пикселей на дюйм). Предусмотрен адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0 BLE. Габариты составляют 47,1 × 47,1 × 13,65 мм, вес — 66,5 г с ремешком.

Часы имеют защищённое исполнение в соответствии со стандартом MIL-STD 810G. Они могут работать при температурах до минус 30 градусов Цельсия и не боятся погружений под воду на глубину до 100 метров (класс 10 АТМ).

Оптический датчик с шестью фотодиодами BioTracker 3.0 обеспечивает быстрый и точный круглосуточный мониторинг сердцебиения, уровня насыщения крови кислородом (SpO2) и уровня стресса. Он также может определять частоту дыхания. Кроме того, ведётся мониторинг качества сна и других показателей физической активности.

В оснащение входят датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, барометрический высотомер и сенсор внешнего освещения. Есть также приёмник спутниковых систем навигации GPS/ГЛОНАСС/Galileo/BeiDou/QZSS.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 500 мА·ч. Заявленное время автономной работы на одной зарядке достигает 24 дней при обычном использовании, 45 дней в режиме энергосбережения и 58 часов при навигации.

Представлены версии часов в четырёх исполнениях: звёздно-чёрный / золотистый, угольно-чёрный, дикий зелёный и пустынный хаки. Цена — 16 990 рублей.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: amazfit, amazfit t-rex, часы, смарт-часы, носимая электроника
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