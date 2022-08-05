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MSI представила киберспортивный монитор G2422 с частотой обновления 170 Гц

Компания MSI анонсировала монитор G2422 для киберспортсменов, выполненный на матрице IPS с диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD — 1920 × 1080 пикселей. Новинка имеет традиционную плоскую форму, а экран получил узкие рамки в боковых частях и сверху.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Частота обновления достигает 170 Гц, время отклика MPRT — 1 мс. Заявлен 86,52-процентный охват цветового пространства Adobe RGB, 81,64-процентный охват пространства DCI-P3 и 102,58-процентный охват цветового пространства sRGB. Количество воспроизводимых цветовых оттенков — 16,7 млн.

Монитор обладает яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1100:1 и динамической контрастностью 100 000 000:1. Углы обзора — до 178 градусов по вертикали и горизонтали. При помощи подставки можно регулировать угол наклона дисплея в пределах 25 градусов.

Технология FreeSync Premium помогает устранить разрывы кадра и повысить плавность игрового процесса. За снижение нагрузки на глаза отвечают системы Anti-Flicker и Less Blue Light. Инструмент Night Vision улучшает видимость тёмных участков изображения.

Есть два интерфейса HDMI 1.4b, разъём DisplayPort 1.2a и 3,5-мм аудиогнездо. При помощи крепления VESA панель можно подвесить на стену. О цене ничего не сообщается.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: msi, монитор, игровой монитор
msi, монитор, игровой монитор
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