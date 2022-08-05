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Смартфон Realme 9i 5G с процессором Dimensity 810 дебютирует 18 августа

Компания Realme опубликовала тизер, сообщающий о подготовке нового смартфона среднего уровня с поддержкой сотовой связи пятого поколения: речь идёт об аппарате Realme 9i 5G, презентация которого запланирована на 18 августа.

Источник изображения: Realme

Источник изображения: Realme

В основу устройства ляжет процессор Dimensity 810 разработки MediaTek. В состав данного решения входят восемь вычислительных ядер в виде связки Arm Cortex-A55 и Arm Cortex-A76 с максимальной тактовой частотой 2,4 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель Arm Mali-G57 MC2.

Как можно видеть на изображении, смартфон оснащён тройной основной камерой и боковым сканером отпечатков пальцев. Аппарату приписывают наличие дисплея формата Full HD+ и аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА·ч.

Источник изображения: MediaTek

Источник изображения: MediaTek

Не так давно Мадхав Шет (Madhav Sheth), генеральный директор Realme, сообщил о том, что в ближайшее время компания представит 5G-смартфоны в ценовом диапазоне от $125 до $190. Вполне вероятно, одним из них и станет модель Realme 9i 5G.

Кроме того, руководитель Realme отметил, что в текущем полугодии планируется анонс продуктов в двух или трёх новых потребительских категориях. К сожалению, вдаваться в подробности о готовящихся устройствах господин Шет не стал.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: realme, смартфон
realme, смартфон
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