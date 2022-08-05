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Amazon купила производителя роботов-пылесосов iRobot за $1,7 миллиарда

Amazon подписала соглашение о поглощении компании iRobot, производителя роботов-пылесосов Roomba. Сумма сделки оценивается в $1,7 млрд — активы приобретаются за денежные средства из расчёта $61 за акцию. Об этом сообщается на корпоративном сайте Amazon.

Источник изображения: irobot.com

Источник изображения: irobot.com

О механизмах вхождения iRobot в структуру Amazon после одобрения регуляторами и закрытия сделки пока не говорится, но известно, что новый владелец сохранить пост генерального директора iRobot за теперешним главой компании Колином Энглом (Colin Angle).

Производитель выпускает роботы-пылесосы Roomba с 2002 года — они являются одними из самых популярных в этой категории бытовой техники, а их продажи исчисляются миллионами штук. В современной высококонкурентной среде домашних уборщиков iRobot делает ставку на свою операционную систему с алгоритмами искусственного интеллекта и, соответственно, широкими возможностями.

Конкретных планов относительно технологий iRobot новый владелец не раскрывает, но они очевидны: Amazon давно работает в области умного дома, а в прошлом году даже выпустил домашнего робота Astro за $999. Он составляет планы помещений, по голосовой команде приезжает в нужную комнату, распознаёт лица, отвечает на вопросы, проигрывает музыку и показывает погоду. ОС от iRobot к этому набору будет кстати — получится этакий голосовой ассистент Alexa на колёсах.

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники, финансовые новости и аналитика,
Теги: amazon, irobot, поглощение
amazon, irobot, поглощение
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