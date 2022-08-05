NASA решило проблему нераскрывшейся солнечной панели аппарата Lucy для изучения астероидов

В прошлом году агентство NASA запустило космический аппарат Lucy для изучения троянских астероидов Юпитера. Однако при развёртывании питающих исследовательский зонд солнечных панелей одна из них не смогла полностью раскрыться и зафиксироваться. Американское ведомство предприняло множество попыток развернуть панель и недавно сообщило, что нашло решение проблемы, пусть и не в полной мере.

О том, что одна из солнечных панелей аппарата не может полностью раскрываться, стало известно спустя 12 часов после запуска Lucy. Изначально установить причину поломки не удалось. Так как на солнечных панелях аппарата нет камер, определить источник проблемы оказалась затруднительно. Специалисты NASA придумали другое решение. Они запустили двигатели Lucy в попытке определить любые аномальные вибрации, резонирующие по его корпусу. Затем инженеры собрали детальный макет одного из механизмов, отвечающих за раскрытие солнечных панелей зонда. В итоге эксперты пришли к заключению, что строп, который раскрывает купол панели, мог застрять в барабане лебёдки.

Инженеры предложили два способа решения проблемы. В рамках первого предлагалось оставить всё как есть. Панель раскрылась пусть и не полностью, но достаточно, чтобы вырабатывать энергию. Обе панели вместе обеспечивали 90 % мощности, а бортовые аккумуляторы аппарата штатно подзаряжались. Второй вариант предлагал сильнее потянуть строп солнечной панели при помощи основного и вспомогательного моторов лебёдки в надежде на то, что заклинивший механизм снова заработает.

Опасность второго варианта была в том, что конструкция лебёдки не предусматривает работу обоих моторов одновременно. В течение нескольких месяцев команда инженеров NASA разрабатывала и проводила испытания компьютерных моделей для понимания всех возможных последствий этой операции. В итоге её всё же решились провести. Они семь раз одновременно запускали оба мотора лебёдки, благодаря чему удалось сильнее раскрыть солнечную панель, придав ей натяжение.

К сожалению, обе половины панели до конца так и не раскрылись и не были закреплены специальным механизмом фиксации. Однако теперь солнечная панель «находится в значительном натяжении для того, чтобы аппарат смог проводить запланированные научные исследования», отмечают в NASA.

В октябре аппарат Lucy должен покинуть область воздействия земной гравитации и отправиться на встречу свой первой цели для исследования, которой он достигнет в 2025 году.