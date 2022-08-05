Arrival пришлось остановить разработку электробуса и электромобиля,  чтобы запустить производство электрического фургона

Британский стартап по производству электромобилей Arrival сообщил о приостановке проектов по разработке электрических автобуса и автомобиля, что позволит ему сократить расходы на треть и сосредоточиться на запуске производства своего дебютного электрического фургона.

По словам информированных источников газеты Financial Times, лондонская компания отложила испытания своего электробуса и приостанавливает работу над проектом по созданию электрического автомобиля. В связи с этим может быть сокращено до 800 рабочих мест из общей численности персонала в 2700 человек.

Arrival является одной из более чем десяти автомобильных компаний, вышедших на фондовый рынок за последние два года путём SPAC-сделки. Почти все новые предприятия столкнулись с трудностями при запуске производства автомобилей, и теперь вынуждены пересматривать свои планы. Акции Arrival потеряли более 90 % стоимости с момента её выхода на биржу в марте прошлого года в связи с снижением оптимизма инвесторов в отношении перспектив новых участников автомобильного рынка.

Arrival сообщила, что у неё есть заказ компании по экспресс-доставке и логистике UPS на поставку 20 000 электрических фургонов для транспортировки грузов. Начало поставок электрических фургонов Arrival ожидается в третьем квартале. Это позволит компании укрепить своё финансовое положение и возможно вернуться к разработке других видов электрического транспорта.