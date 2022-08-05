Компания Microsoft начала тестирование семейного тарифного плана подписки Xbox Game Pass, в рамках которого группы пользователей смогут получить доступ к Game Pass Ultimate. На данном этапе семейный тариф доступен участникам программы предварительной оценки Xbox Insider в Колумбии и Ирландии. Инсайдеры смогут оформить семейный тариф и добавить к нему до четырёх человек из той же страны, поделившись тем самым всеми преимуществами подписки.

«Начиная с сегодняшнего дня в Колумбии и Ирландии инсайдеры Xbox могут приступить к использованию предварительной версии тарифного плана, который позволяет делиться с несколькими людьми преимуществами Game Pass Ultimate. Это упростит взаимодействие с лучшими играми Game Pass с друзьями и семьёй на консоли, компьютере и в облаке, позволяя вам добавить до четырёх человек в свою подписку, у каждого из которых будет свой уникальный доступ к играм Xbox Game Pass Ultimate», — прокомментировал данный вопрос представитель Microsoft Тайлер Миттлайдер (Tyler Mittleider).

Участники программы Xbox Insider из Колумбии и Ирландии могут подписаться на предварительную версию семейного тарифа через Microsoft Store. В Ирландии стоимость нового тарифного плана составляет €21,99 в месяц. После оформления подписки пользователь может перейти на страницу учётной записи Microsoft, чтобы отправить приглашения на присоединение к тарифу другим людям или же сгенерировать ссылки, которыми можно поделиться с друзьями и членами семьи.