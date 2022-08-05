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Авторы NBA 2K23 рассказали о геймплейных нововведениях — часть из них будут эксклюзивами консолей нынешнего поколения

Как и было обещано, в ходе текущей недели издательство 2K и разработчики из студии Visual Concepts поделились подробностями и новыми кадрами игрового процесса своего баскетбольного симулятора NBA 2K23.

Источник изображения: 2K

Источник изображения: 2K

Как стало известно, теперь эффективность знаковых бросков в прыжке будут определять связанные с ними показатели, а количество индикаторов броска выросло на пять (ещё 15 можно будет разблокировать по ходу пострелизных сезонов).

Также разработчики обещают более динамичные броски сверху и более реалистичную защиту, новые трюки с правым стиком и систему «выбросы адреналина» (три на время удержания мяча) для противодействия чрезмерному дриблингу.

Кроме того, конкретно на PS5, Xbox Series X и S покупателей NBA 2K23 ждут новая ранговая система значков (по 16 на каждый показатель) и значительные улучшения искусственного интеллекта.

NBA 2K23 поступит в продажу 9 сентября для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Предзаказы уже стартовали, но из-за введённых ограничений в России они доступны только на PlayStation.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Спорт, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: nba 2k23, visual concepts, 2k, спортивный симулятор
nba 2k23, visual concepts, 2k, спортивный симулятор
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