Авторы NBA 2K23 рассказали о геймплейных нововведениях — часть из них будут эксклюзивами консолей нынешнего поколения

Как и было обещано, в ходе текущей недели издательство 2K и разработчики из студии Visual Concepts поделились подробностями и новыми кадрами игрового процесса своего баскетбольного симулятора NBA 2K23.

Как стало известно, теперь эффективность знаковых бросков в прыжке будут определять связанные с ними показатели, а количество индикаторов броска выросло на пять (ещё 15 можно будет разблокировать по ходу пострелизных сезонов).

Также разработчики обещают более динамичные броски сверху и более реалистичную защиту, новые трюки с правым стиком и систему «выбросы адреналина» (три на время удержания мяча) для противодействия чрезмерному дриблингу.

Кроме того, конкретно на PS5, Xbox Series X и S покупателей NBA 2K23 ждут новая ранговая система значков (по 16 на каждый показатель) и значительные улучшения искусственного интеллекта.

NBA 2K23 поступит в продажу 9 сентября для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Предзаказы уже стартовали, но из-за введённых ограничений в России они доступны только на PlayStation.