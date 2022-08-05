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Видео: визуальные улучшения для создания неповторимой атмосферы матча в новой демонстрации FIFA 23

Американский издатель и разработчик Electronic Arts представил семиминутный трейлер визуальных улучшений, которые появятся в футбольном симуляторе FIFA 23 на PC, PS5, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

Реалистичную атмосферу матча в FIFA 23 помогут создать динамичные предматчевые сцены, «гиперреалистичное» поле (с износом газона по ходу игры) и повторы Hypermotion2 с элементами дополненной реальности.

Кроме того, создатели сделали болельщиков на трибунах детализированнее и разнообразнее, сетку ворот — трёхмерной, а режим тренера (набор подсказок для новичков) — более наглядным.

Наконец, в FIFA 23 появятся арбитры-женщины и смешанные судейские бригады, новые голевые звуковые эффекты (сирены, ревуны и так далее) и ракурсы камер, а также возможность слушать вместо комментаторов саундтрек игры.

FIFA 23 выйдет 30 сентября для PC (Steam, Origin, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Google Stadia и Nintendo Switch (Legacy Edition). Предыдущие демонстрации игры были посвящены геймплею и режиму карьеры.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Спорт, Xbox, PlayStation, Nintendo, Облачные игровые платформы,
Теги: fifa 23, electronic arts, спортивный симулятор
fifa 23, electronic arts, спортивный симулятор
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